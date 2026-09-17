jueves 17 de septiembre de 2026
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17 de septiembre de 2026
Detenido.

Es menor, tenía pedido de captura en Lomas de Zamora y cayó en Gerli: estaba armado

Tenía pedido de captura por parte del fuero de menores de Lomas por robo y violencia de género. La Policía lo detuvo y le incautó una réplica de pistola.

El menor fue llevado a la Comisaría 6ª de Avellaneda.

El menor fue llevado a la Comisaría 6ª de Avellaneda.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, el imputado fue identificado como Ángel D.L. y tiene 17 años. Sobre él pesaba un pedido de captura solicitado por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2 de Lomas de Zamora.

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La solicitud había sido elevada el 1 de junio pasado. Al menor lo buscaban por varios delitos: robo simple, robo agravado y lesiones graves en el contexto de violencia de género en grado de tentativa.

Detenido en Gerli

Arma incautada al menor buscado en Lomas.

Arma incautada al menor buscado en Lomas.

Días atrás, efectivos del Comando de Patrullas de Avellaneda arrestaron al joven en el cruce de las calles Casacuberta y Paunero, en Gerli. En presencia de un testigo, le incautaron una réplica de arma de fuego, tipo pistola.

La sospecha de los uniformados era que el joven estaba por cometer algún robo en la zona con el arma falsa. Al consultar sus datos e el sistema informático, confirmaron que se encontraba prófugo de la Justicia de Lomas.

En consecuencia, el menor fue trasladado a la Comisaría 6ª de Avellaneda y quedó a disposición del el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en turno, que inició actuaciones por “averiguación de ilícito” y ordenó incautarle el arma.

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