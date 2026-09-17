Es menor, tenía pedido de captura en Lomas de Zamora y cayó en Gerli: estaba armado

Un adolescente que tenía pedido de captura por varios episodios delictivos en Lomas de Zamora fue detenido por la Policía en la localidad de Gerli . Le incautaron un arma de fuego.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , el imputado fue identificado como Ángel D.L. y tiene 17 años. Sobre él pesaba un pedido de captura solicitado por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2 de Lomas de Zamora.

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La solicitud había sido elevada el 1 de junio pasado. Al menor lo buscaban por varios delitos: robo simple, robo agravado y lesiones graves en el contexto de violencia de género en grado de tentativa .

Días atrás, efectivos del Comando de Patrullas de Avellaneda arrestaron al joven en el cruce de las calles Casacuberta y Paunero , en Gerli. En presencia de un testigo, le incautaron una réplica de arma de fuego, tipo pistola .

La sospecha de los uniformados era que el joven estaba por cometer algún robo en la zona con el arma falsa. Al consultar sus datos e el sistema informático, confirmaron que se encontraba prófugo de la Justicia de Lomas.

En consecuencia, el menor fue trasladado a la Comisaría 6ª de Avellaneda y quedó a disposición del el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en turno, que inició actuaciones por “averiguación de ilícito” y ordenó incautarle el arma.