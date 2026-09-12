Villa Rita: cayó por robar una bicicleta y terminó acusado de venta de drogas

Un hombre de 36 años fue detenido en Villa Rita acusado de robar una bicicleta y un celular y quedó además imputado por venta de drogas , luego de que un allanamiento permitiera encontrar cocaina, elementos de fraccionamiento y 13 teléfonos celulares.

Fuentes policiales señalaron a La Unión que el hecho que desencadenó la investigación ocurrió el 5 de septiembre pasado en la zona de Belén y Lisandro de la Torre, donde dos hombres golpearon a un vecino de 32 años, y le sustrajeron una bicicleta y un celular .

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Según la información oficial, los sospechosos escaparon hacia una vivienda ubicada en Belén al 1400 y, a partir de las tareas realizadas por personal del Destacamento de Villa Rita, los investigadores lograron establecer el lugar donde se habrían ocultado.

Con autorización de la UFI 11 de Lomas de Zamora , y aval del Juzgado de Garantías 4, se realizó un allanamiento de urgencia en el lugar. Allí fue aprehendido un sujeto de 36 años, a quien le encontraron $48.700 y 33 envoltorios de nylon negro con una sustancia que luego dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Lo detuvieron por un robo y descubrieron que se dedicaba a la venta de drogas.

En total, los envoltorios contenían 10,89 gramos de cocaína, además de tres recortes de nylon, tres tijeras, una cuchara con restos de sustancia y una balanza digital, elementos compatibles con el fraccionamiento de estupefacientes.

Celulares a cambio de drogas

Pero uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fueron 13 teléfonos celulares de distintas marcas, que recibía de sus clientes como forma de pago a cambio de droga.

Después de ser trasladado a la dependencia policial, el damnificado reconoció fehacientemente al detenido como uno de los autores del robo. Por eso quedó tras las rejas por el robo, mientras que la UFI 14 también ordenó su aprehensión por "tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización".

Ahora los investigadores deberán avanzar sobre los teléfonos secuestrados para determinar su procedencia y establecer si pueden aportar información sobre la presunta red de comercialización de drogas que funcionaba alrededor del detenido.