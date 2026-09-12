Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco se enfrentan en un clásico sin margen para el error

Brown de Adrogué y San Martín se miden en el Lorenzo Arandilla.

Uno de los partidos atractivos de este sábado en la Primera B será el clásico barrial que Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco disputarán desde las 16 en el estadio Lorenzo Arandilla por la fecha 35 del campeonato de la tercera categoría del fútbol argentino.

El “Tricolor” y el “Azul” le darán forma a una nueva edición del derbi de Almirante Brown en medio de un contexto complicado y en busca de un objetivo concreto: ganar. Y es que el local acumula cinco partidos sin poder ganar, mientras que la visita terminó victoriosa en uno de los últimos nueve compromisos.

Por eso, sin margen para el error y con el arbitraje de Sebastián Bresba, ambos equipos se medirán en Adrogué sabiendo que, además del orgullo barrial, también habrá en juego tres puntos importantes de cara a la recta final de la Primera B.

El equipo que dirige Jorge Vivaldo, que suma 34 puntos, se encuentra antepenúltimo y necesita ganar para alejarse de la zona de descenso, mientras que el elenco a cargo de Federico Scurnik acumula 41 y necesita los tres puntos para seguir soñando con un lugar en el Reducido.

Brown y San Martín, con la necesidad de ganar. Por este motivo, las dos instituciones de Almirante Brown pondrán lo mejor que tienen a disposición en busca de una victoria que puede resultar clave para recuperar la confianza de cara a las últimas jornadas de la fase regular. ¿Habrá ganador en el estadio Lorenzo Arandilla? Las posibles formaciones de Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco Brown: Matías Wysocki; Lúcas Césare, Carlos Aguirre, Luciano Sánchez, Mariano Pieres, Ortiz o Guerrero Ruiz; Juan Ignacio Silva, Tomás Patrizio, Matías Sproat; Nicolás Meaurio, López o Báez. San Martín: Maximiliano Gagliardo; Escudero, David Orellana, Richard Lazarev, Juan Pablo Tobón; Sergio Modón, Rodrigo González, Nicolás Guana; Rodrigo Velázquez, Emanuel Zarget y Chávez.

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