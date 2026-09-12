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12 de septiembre de 2026
Duelo de necesitados.

Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco se enfrentan en un clásico sin margen para el error

En el estadio Lorenzo Arandilla, los dos equipos más importantes de Almirante Brown se miden por la fecha 35 de la Primera B.

Brown de Adrogué y San Martín se miden en el Lorenzo Arandilla.

Brown de Adrogué y San Martín se miden en el Lorenzo Arandilla.

El “Tricolor” y el “Azul” le darán forma a una nueva edición del derbi de Almirante Brown en medio de un contexto complicado y en busca de un objetivo concreto: ganar. Y es que el local acumula cinco partidos sin poder ganar, mientras que la visita terminó victoriosa en uno de los últimos nueve compromisos.

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Por eso, sin margen para el error y con el arbitraje de Sebastián Bresba, ambos equipos se medirán en Adrogué sabiendo que, además del orgullo barrial, también habrá en juego tres puntos importantes de cara a la recta final de la Primera B.

El equipo que dirige Jorge Vivaldo, que suma 34 puntos, se encuentra antepenúltimo y necesita ganar para alejarse de la zona de descenso, mientras que el elenco a cargo de Federico Scurnik acumula 41 y necesita los tres puntos para seguir soñando con un lugar en el Reducido.

Brown y San Mart&iacute;n, con la necesidad de ganar.

Brown y San Martín, con la necesidad de ganar.

Por este motivo, las dos instituciones de Almirante Brown pondrán lo mejor que tienen a disposición en busca de una victoria que puede resultar clave para recuperar la confianza de cara a las últimas jornadas de la fase regular. ¿Habrá ganador en el estadio Lorenzo Arandilla?

Las posibles formaciones de Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco

Brown: Matías Wysocki; Lúcas Césare, Carlos Aguirre, Luciano Sánchez, Mariano Pieres, Ortiz o Guerrero Ruiz; Juan Ignacio Silva, Tomás Patrizio, Matías Sproat; Nicolás Meaurio, López o Báez.

San Martín: Maximiliano Gagliardo; Escudero, David Orellana, Richard Lazarev, Juan Pablo Tobón; Sergio Modón, Rodrigo González, Nicolás Guana; Rodrigo Velázquez, Emanuel Zarget y Chávez.

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