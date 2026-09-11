Brown de Adrogué lucirá una camiseta con historia en el clásico ante San Martín de Burzaco

La camiseta que usará Brown de Adrogué en el clásico.

Este sábado se jugará el clásico entre Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco , por la 35º fecha de la Primera B. Para la ocasión, el local vestirá una camiseta con historia, que quedó guardada en la memoria de cada hincha Tricolor, que también será parte del partido en el estadio Lorenzo Arandilla.

Desde la dirigencia del club lanzaron una campaña para recaudar fondos y pusieron a la venta 40 camisetas que utilizará el plantel de Jorge Vivaldo . Se trata de una edición especial por única vez en homenaje al equipo que en la temporada 1986/87 logró el ascenso a la Primera C venciendo en la final del Octogonal a su clásico rival.

En la lucha. Brown de Adrogué sumó en Berisso, pero no puede salir del fondo

El sábado. El deseo de Matías Sproat, de Brown de Adrogué, para el clásico

Cada simpatizante inscribió su nombre en las casacas, que serán vestida por los jugadores durante el clásico de Almirante Brown y una vez finalizado quedará para el hincha. Las mismas costaron $150 mil y están agotadas.

“Gracias a cada socio e hincha que confió, colaboró y se sumó a esta iniciativa. No solo se llevan una prenda única e irrepetible, sino que están ayudando de forma concreta al arreglo del techo del gimnasio de nuestra sede. ¡El club se hace grande entre todos!”, comunicaron desde Brown de Adrogué.

La gesta de Brown de Adrogué

En la temporada 1986/87 de la Primera B, Brown de Adrogué fue parte de la zona B, que se adjudicó con 30 puntos, cinco más que San Martín de Burzaco.

El 23 de agosto de 1986, Brown de Adrogué se impuso como visitante por 2-1 (Miguel Gómez y Ángel Cabrera; Rubén González) y el 15 de noviembre empató como local 1-1 (Fabián Manera; Rubén González).

Brown de Adrogué y la clásica camiseta.

La final por el ascenso directo se la llevó Muñiz, ganador de la zona A, que venció a Brown de Adrogué por 2-1 en el estadio de Temperley y empató 1-1 en cancha de San Miguel. Los goles del Tricolor fueron de Mario Villa.

Por los cuartos de final del Octogonal, Brown de Adrogué eliminó a Sacachispas por 3-0 (José Graneros y Jorge Martínez -2-), en cancha de Barracas Central; y mientras que en la revancha triunfó por 5-3 (Jorge Martínez -2-, Miguel Gómez, Emilio Armesto y Mario Villa), en campo de Talleres de Escalada.

En semifinales se topó con Cañuelas. Empataron 1-1 en cancha de Tristán Suárez (tanto de Mario Villa) y ganó Brown de Adrogué por 2-0 (Mario Villa y Mario Giménez), en cancha de Banfield.

La final soñada y ganada

El 21 de marzo de 1987, Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco se vieron las caras en cancha de Banfield: el Tricolor se impuso por 2-1 (Adrián Mazzaroni y Jorge Martínez; Rubén González) y una semana más tarde goleó en Temperley por 4-1 (Mario Villa -2- y Mario Giménez -2-; Miguel Fernández).