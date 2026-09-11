Renuevan escuelas y jardines de Lomas de Zamora para fortalecer la educación

A través del Programa de Infraestructura Escolar , el Municipio realiza obras en escuelas de Lomas de Zamora para mejorar las condiciones edilicias, ampliar las instalaciones con nuevas aulas y cumplir con las necesidades de la comunidad educativa .

El Jardín de Infantes N°906 y la Primaria N°37 funcionan en un establecimiento ubicado sobre la Avenida Meeks y Lavalle, a pocas cuadras de la estación de Temperley , donde desarrollaron varios trabajos para renovar las instalaciones. "En la entrada del jardín y en los parques pusieron piso de goma, arreglaron revoques que por el tren se estaba cayendo parte de la mampostería de afuera, pintaron el SUM e instalaron dos acondicionados, y también hicieron un techo de policarbonato que lo vamos a usar como invernadero", detalló la directora Elsa Filoni, quien destacó que el jardín "quedó hermoso y la comunidad está muy contenta y agradecida".

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Mientras que en la Primaria N°37 demolieron un antiguo tanque de hormigón para instalar nuevos tanques de agua y renovar toda la instalación. También hubo revoque, pintura, colocación de machimbre, reparación de techos, impermeabilización y mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias.

En articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires también se finalizó con la construcción de 4 aulas y un laboratorio en la Secundaria N°67 de Fiorito , nuevos baños en la Secundaria N°14 de Temperley y acciones de reacondicionamiento en la Secundaria N°62 de Parque Barón , Secundaria N°87 de Centenario y la Técnica N°9 de Santa Catalina .

Las obras se realizan en conjunto con Provincia.

Por su parte, el Jardín "Rincón Feliz" N°13 está siendo transformado con la colocación de nuevos pisos en todas las salas, el recambio de puertas y ventanas, y la renovación de la cocina. Además de mejorar el edificio, las obras permiten que ingrese más luz natural y haya ambientes más cálidos y confortables para los más de 100 niños que asisten al establecimiento ubicado en Fiorito.

Obras en escuelas técnicas de Lomas de Zamora

En la Técnica N°2 de Temperley, el Municipio está terminando una obra importante que incluye tres nuevas aulas, una cocina y nuevas áreas de circulación, además de mejoras en el sistema de iluminación y en el acceso exterior.

Mientras que en la Técnica N°8 de Fiorito anunciaron un proyecto para sumar nuevas aulas y espacios formativos esenciales para los estudiantes de la secundaria, el profesorado y la tecnicatura. También se van a acondicionar los espacios de taller que se necesitan para las prácticas profesionales.