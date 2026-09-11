Los antecedentes polémicos del árbitro que dirigirá a Temperley ante Patronato

La AFA designó a los árbitros para el próximo fin de semana en la Primera Nacional . La fecha número 29 tendrá como novedad el regreso de Bruno Amiconi, un árbitro que generó un inmediato temblor en Turdera: el juez será el encargado de impartir justicia el próximo domingo cuando Temperley visite a Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

La polémica no es menor. Amiconi regresa a las canchas tras cumplir una fecha de suspensión por su bochornoso desempeño en la jornada 27. En aquella ocasión, el árbitro inclinó la cancha en Salta durante la victoria de Gimnasia y Tiro por 1 a 0 ante Chacarita. Su actuación rozó lo insólito al omitir dos penales a favor del "Funebrero" y anularle un gol totalmente lícito sin justificación alguna. Aquella "noche negra" derivó en un castigo inmediato del Tribunal de Disciplina, pero su rápido indulto de cara a un partido clave encendió el descontento en el mundo del ascenso.

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En las redes sociales, los hinchas de Temperley no tardaron en manifestarse bajo el lema de "guardia alta". Los temores del conjunto Gasolero se fundamentan en dos realidades preocupantes.

Al haber perjudicado recientemente a Chacarita (un equipo implicado directamente con Patronato en la lucha por la zona baja de la tabla), en Temperley temen un arbitraje con una fuerte tendencia localista en Paraná.

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Además, el hincha de Temperley tiene memoria a largo plazo y no olvida el día en que Amiconi le cobró un penal insólito a favor a Los Andes, por una supuesta infracción cometida un metro y medio afuera del área grande. Luego, Mauricio Asenjo elevó su remate por encima del travesaño y en la réplica Fernando Brandán le dio la victoria a Temperley en el último clásico disputado en el Eduardo Gallardón.

A pesar de los resquemores y el clima hostil, la estadística pura marca una curiosa paradoja: en el historial general, Temperley ganó los tres partidos en los que fue dirigido por Amiconi. Por el lado de Patronato, el registro con este juez es equilibrado con dos partidos en su haber: una victoria 3-0 contra Tristán Suárez en 2024 y una caída 2-0 frente a Deportivo Madryn en 2025.

GUARDIA ALTA



El árbitro seleccionado para dirigir el partido entre #Temperley y #Patronato será el polémico Bruno Amiconi.



El colegiado vuelve a dirigir después de estar involucrado en la polémica de dos fechas atrás cuando dirigió Gimnasia y Tiro vs Chacarita en Salta.… pic.twitter.com/uhfcj3G1Au — Todo por Temperley (@todoxtemperley) September 8, 2026

Los antecedentes polémicos de Bruno Amiconi

Bruno Amiconi, de 39 años y oriundo de la Ciudad de La Plata, fue el juez principal del partido entre Barracas y Riestra correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura de este 2026. En aquella ocasión, volvió a tomar protagonismo la presencia de un arbitraje controversial por parte de Bruno Amiconi y del VAR a cargo de Héctor Paletta. El partido se desarrolló dentro de los carriles normales, pero la actuación de los árbitros estuvo enfocada en dos acciones puntuales.

Un tanto anulado a Riestra por una supuesta infracción previa al gol que hubiera sido el 2-0 de Jonathan Herrera: anotaba con un derechazo desde afuera del área poniendo la pelota en el ángulo superior izquierdo del arquero.

Otra jugada en la que primero se cobró penal a favor del visitante, pero todo quedó anulado por una instancia previa en la misma acción, una mano anterior (observada por el VAR) derivó en la pena máxima pero para los locales. De nuevo, lo que pudo ser un posible 2-0 para el equipo visitante terminó en la sanción de una infracción que derivó en el 1-1. Sin embargo, en la acción previa a esa mano que vio el VAR como penal para Barracas, también se observó una infracción de un delantero de Barracas contra un futbolista de Riestra que pudo modificar todos los fallos posteriores.

Bruno Amiconi se desempeñó como árbitro de las categorías del ascenso durante varias temporadas y fue noticia por algunos incidentes. En 2017 recibió una golpiza por parte de hinchas de Juventud Unida de Pergamino, en un duelo por el Torneo Federal B. En 2022, en un encuentro por el Federal A entre Sansinena y Huracán Las Heras, un futbolista le protestó una falta no cobrada, pero Amiconi reaccionó desmedidamente al reclamo y lo empujó con las dos manos.

El cuarteto arbitral para Temperley ante Patronato

Para este reencuentro de alta tensión en el barrio Villa Sarmiento de Paraná, Amiconi no estará solo. La terna arbitral que lo secundará y compartirá la lupa del fútbol argentino estará integrada por: el asistente número 1 será Marcelo Bistocco, el número 2 Walter Ferreyra y el cuarto árbitro Marcelo Sanz.

Con los ánimos caldeados desde la previa y las miradas de toda la categoría puestas sobre el silbato principal, Patronato y Temperley jugarán algo más que noventa minutos por los tres puntos. El arbitraje argentino vuelve a estar en el centro de la escena.