Caso Emiliano Villavicencio: piden que la sentencia quede firme y que el condenado vuelva a la cárcel

A pocos días de cumplirse cuatro años de la muerte de Emiliano Villavicencio , el joven atropellado por un colectivo de la línea 338 en Lomas de Zamora , su mamá, Stella Maris Hernández , vuelve a reclamar justicia y cuestiona que el hombre condenado por el hecho continúe fuera de una cárcel.

"Quiero saber cuando va a quedar firme la sentencia, porque pasan los años, pero el sigue con prisión domiciliaria, cuando tenía una pena de cumplimiento efectivo en la cárcel", expresó a La Unión .

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Emiliano murió el 15 de septiembre de 2022, después de ser embestido en la esquina de Colombres y Monseñor Piaggio, pleno centro de Lomas. Tenía 24 años y circulaba en su moto al momento del hecho.

En noviembre de 2024, el Juzgado Correccional 7 de Lomas de Zamora le impuso una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y ocho años de inhabilitación para conducir a Nahuel Matías Villagra , quien manejaba el colectivo.

Emiliano Villavicencio, el joven motociclista atropellado en Lomas.

Sin embargo, la sentencia todavía no se encuentra firme y, nueve meses después de aquella condena, la Justicia le concedió a Villagra la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. El beneficio había sido solicitado por su defensa y fue concedido por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora.

El reclamo de la madre de Emiliano Villavicencio

Para Stella Maris Hernández, el paso del tiempo no hizo más que profundizar el dolor y la sensación de injusticia. En marzo de este año, volvió a expresar públicamente su bronca al encontrarse en redes sociales con imágenes de Villagra haciendo su vida cotidiana mientras permanece fuera de prisión. "Hace tres años y cinco meses que me arrancaron una parte de mi vida", había escrito en ese momento.

Ahora, a pocos días de un nuevo aniversario, el reclamo vuelve a poner el foco en la situación judicial del condenado: hay una sentencia que establece una pena de cumplimiento efectivo, pero que aún no está firme, mientras Villagra continúa cumpliendo la medida en su domicilio.

El caso Emiliano Villavicencio

El expediente por la muerte de Emiliano atravesó distintas instancias. Primero hubo una condena en el marco de un juicio abreviado que posteriormente fue anulada y se ordenó realizar un nuevo debate. La familia debió atravesar nuevamente el proceso hasta llegar al juicio oral de noviembre de 2024.

El nuevo juicio terminó con la condena de Villagra a cuatro años de prisión efectiva. Para la familia significó un alivio después de años de espera, pero la situación volvió a cambiar cuando la Justicia autorizó que el condenado continuara privado de su libertad bajo modalidad domiciliaria.

Mientras espera que la sentencia quede firme y que se resuelva definitivamente la situación de Villagra, Stella vuelve a atravesar otro 15 de septiembre sin su hijo.