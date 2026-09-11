Adrián Arregui: "El propósito es lograr un equilibrio y mantener la regularidad"

Temperley se encuentra en el tramo final de la fase regular de la Primera Nacional . El Gasolero chocará este domingo con Patronato y su capitán, Adrián Arregui, comenzó a palpitar lo que serán los choques decisivos por el ascenso a la máxima categoría.

En diálogo con Todo por Temperley , el mediocampista e ídolo del Gasolero se refirió al proyecto institucional basado en los juveniles, el valor del sentido de pertenencia, el recuerdo de su última expulsión en Paraná y la necesidad de implementar el VAR en la Primera Nacional.

En ese plano, uno de los referentes que tiene Temperley en el plantel, no evitó ningún tema, se plantó ante los micrófonos y fiel a su estilo no se guardó nada. El "Samurai" se prepara para lo que será la recta final del campeonato con un Temperley siempre protagonista y apuntando alto.

"Venimos siendo regulares y sólidos. El torneo es largo y sabemos que lo importante es ir encontrando regularidad y un sistema", abrió el volante central. En sintonía con la idea futbolística que persiguen, Adrián Arregui remarcó que el plantel trabaja con una meta clara: "Nosotros tratamos de enfocarnos en lograr un equilibrio, que es el propósito".

El sentido de pertenencia como pilar del proyecto

El capitán ponderó la base que se mantuvo en el club y cómo eso facilita el crecimiento de las promesas de la institución. "Muchos de los chicos que estuvimos el año pasado seguimos estando hoy y desde ahí empezamos a construir, junto a los que son el futuro del club, un buen ambiente entre todos. El club tiene como proyecto potenciar a los chicos del club y eso me parece muy bueno y lo acompañamos", destacó.

Al momento de dar nombres propios sobre la fisonomía del vestuario, detalló: "Está Franco Díaz, Pedro Souto, Lucas Angelini... si nos vamos más arriba está Fernando Brandán, Gabriel Hauche, estoy yo, Luciano Nieto también está identificado. Cada uno de nosotros se fue llenando de lo que es el club". Esa comunión genera un clima especial en Turdera: "Nosotros lo que sentimos cuando estamos en el club tenemos la posibilidad de vivirlo diferente a otros equipos. Tratamos de acompañar desde ese sentido de pertenencia y cariño que le tenemos al club".

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El legado humano por encima de lo deportivo

Consultado sobre su rol de referente y la recordada arenga que se volvió viral antes del último clásico con Los Andes, Adrián Arregui se mostró conmovido: "La idea de la arenga era poder llegarle a mis compañeros. Nos involucramos tanto con el club que nos emocionamos con nuestras familias y eso lo transmitimos".

Lejos de los flashes, el futbolista dejó en claro cuáles son sus prioridades: "A mí me importa que me recuerden por cómo soy y por cómo trato de guiar a los más chicos, más que nada como persona. Siento que eso es mucho más importante que cualquier otro reconocimiento deportivo".

El Reducido en la mira y el foco intacto

Con el campeonato entrando en zona de definiciones, el capitán de Temperley bajó un mensaje de cautela respecto a los posibles cruces. Si hoy llegaría a su fin la temporada, Temperley enfrentaría a Los Andes en el reducido en el Alfredo Beranger y con ventaja deportiva.

A propósito, Adrián Arregui evitó entrar en polémicas y sostuvo: "Tenemos como objetivo y como experiencia no mirar qué rivales pueden tocar en el Reducido. Sabemos lo que genera para el hincha y lo que sería otro partido con Los Andes, pero para nosotros cualquier rival es igual. Ojalá podamos seguir con ese foco y veremos cómo termina todo".

Asimismo, valoró la gestión de las cargas físicas en esta etapa del año: "Siempre los tramos finales de campeonato son muy particulares y el cuerpo técnico hace un trabajo muy fino en relación a todo eso. Trabajamos duro para estar a la altura y para poder sostener el desgaste que lleva".

La visita a Paraná, el aprendizaje personal y el VAR

El partido ante Patronato evoca un recuerdo particular para Adrián Arregui, quien fue expulsado en la última visita a ese estadio en 2023. Al respecto, el mediocampista mostró su madurez: "Todos crecemos desde algún punto y ese día, más allá de las injusticias, uno tiene que aprender a controlarlas. También sé que mi hijo mira todos los partidos y no está bueno cuando mira que me expulsan o que discuto con un árbitro. Iremos a Patronato a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y, sea el árbitro que nos toque, no nos podemos detener en eso".

Para el choque del domingo ante Patronato, el entrenador Nicolás Domingo prepara cambios en el once inicial luego de la victoria ante Colegiales. Será un encuentro trascendental, ya que Temperley puede quedar como líder de su zona en caso de ganar y que Tristán Suárez pierda ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Para cerrar, el jugador de Temperley dejó una postura contundente sobre la tecnología en el fútbol de ascenso: "Me tocó jugar en otras ligas donde había VAR y la verdad que yo lo prefiero. Considero que hay errores pero muchos menos. Yo lo aceptaría en la B Nacional y creo que tiene que llegar".