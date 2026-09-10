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10 de septiembre de 2026
Suspensiones.

Los cambios que prepara Nicolás Domingo en Temperley para ir a Paraná

Con las bajas de Gerónimo Tomasetti y Marcos Echeverría, el DT Nicolás Domingo deberá mover piezas en la formación de Temperley.

Nicolás Domingo analiza cambios en Temperley.

Nicolás Domingo analiza cambios en Temperley.

Temperley se quedó con tres puntos que le permitieron seguir de cerca los pasos del puntero de la zona B de la Primera Nacional, pero la victoria contra Colegiales le dejó al técnico Nicolás Domingo dos problemas para diagramar el equipo que este fin de semana visitará a Patronato.

El Gasolero le ganó por 3-1 a Colegiales, continuó a dos unidades de Tristán Suárez, pero no podrá repetir formación en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

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Las bajas que tendrá Temperley

Esto se deduce porque Gerónimo Tomasetti y Marcos Echeverría recibieron la quinta tarjeta amarilla y serán suspendidos. En el caso del delantero, autor de dos goles ante el cuadro de Munro, purgará dos fechas de sanción, ya que en la temporada alcanzó la décima, por lo que volvería a estar presente con Deportivo Maipú, en Mendoza.

Temperley irá con al menos dos cambios a Paraná.

Temperley irá con al menos dos cambios a Paraná.

Para el caso del reemplazo del volante, Nicolás Domingo tendrá a disposición a Franco Díaz, que también por 10 amonestaciones se perdió los partidos con Quilmes y Colegiales. El motorcito del mediocampo ya está listo.

Tampoco hay demasiado misterio para dar con el sustituto de Marcos Echeverría. Quién estará en la ofensiva será Facundo Krüger, que entró por el exBanfield el domingo.

¿Nicolás Domingo cuida a Gabriel Hauche?

Gabriel Hauche se ausentó de los últimos dos partidos. Había sido reemplazado en el triunfo ante Ferro Carril Midland y, en la previa a Quilmes, el club informó que arrastra una distención en el sóleo de la pierna derecha.

El Demonio transita la tercera semana de rehabilitación, la estimada para lesión grado 1. Es decir que es poco probable que reaparezca, por lo que la idea del cuerpo técnico será no apurar su vuelta, que podría darse con Almagro, en el estadio Alfredo Beranger.

El partido entre Patronato y Temperley se jugará el domingo 13, desde las 15.30, con el arbitraje de Bruno Amiconi, secundado por Marcelo Bistocco y Walter Ferreyra. Cuarto árbitro: Marcelo Sanz. TV: LPF Play.

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