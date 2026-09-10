Luana fue eliminada de Gran Hermano y quedan tres finalistas

Gran Hermano Generación Dorada sigue en su recta final y Luana Fernández abandonó la casa por decisión del público de Telefe, quedando en el cuarto puesto, luego de convertirse en la jugadora con menos votos positivos para ganar el reality.

El podio quedó compuesto por Yisela “Yipio” Pintos, Sol Abraham y Charlotte Caniggia. Solo resta saber cuál será el orden en la meta de la apasionante carrera del reality más importante de la televisión.

Antes de la salida de la modelo, Santiago del Moro informó por orden aleatorio que Charlotte Caniggia y Sol Abraham seguían rumbo a la cena de finalistas del domingo. De esta manera, el mano a mano final quedó planteado de forma totalmente inesperada entre Yipio y Luana Fernández.

“Qué dolor, Santi”, fue lo primero que le dijo la jugadora a Santiago del Moro que obtuvo el cuarto lugar en Gran Hermano y luego de haberse quedado en las puertas de esperada final.

La modelo tuvo varios romances dentro de la casa y siempre supo acomodarse en distintos grupos de convivencia, saltando varias veces del uno al otro, y se mantuvo 199 días en el reality, sin saber roto el aislamiento. Era la única participante que quedaba en Gran Hermano Generación Dorada que nunca había salido al exterior.

Su despedida de Gran Hermano

Antes de cruzar la puerta principal de la casa de Gran Hermano, Luana Fernández reunió a sus compañeras y les dejó un mensaje que reflejó todo lo que significó para ella su paso por el reality.

"Bueno, chicas, que gane la mejor. La que el Supremo elija, como dice Santi. Yo todo lo que pasó en esta casa lo dejo en esta casa. Espero conocerlas afuera como persona”, les dijo a las tres jugadoras que siguen en la casa.

Mientras que Luana Fernández aclaró como está la relación con ellas tres: “No tengo ningún problema personal con ustedes. Y rompanla, sigan jugando hasta el último momento. Y que gane la mejor, loco. ¡Que gane la mejor! Se lo merecen. Cada uno con su estilo se lo merecen. Gracias, de verdad, por ser parte de mi vida. Me voy a tatuar Gran Hermano y ustedes van a estar por el resto de mi vida en mi corazón", expresó antes de dejar Gran Hermano.