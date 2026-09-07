La emotiva sorpresa para las cinco finalistas de Gran Hermano

En la última cena de nominados de esta temporada de Gran Hermano Generación Dorada sonó el teléfono y la voz de la casa anunció que debían congelarse todos, en un anuncio de la sorpresa que recibirían en el reality de Telefe.

Un hombre vestido de negro con una máscara ingresó a la casa con una valija dorada, que dejó al lado de la televisión de la casa, mientras los participantes se mantenían todos congelados. Luego comenzó a pasearse por toda la casa y va hacia donde está el trofeo de Gran Hermano y lo lleva para el living.

El invitado se saca la máscara y se descubre que era Santiago Algorta, el último ganador de Gran Hermano. A lo que aprovecha para decirle unas palabras a las cinco finalistas.

“No se muevan chicos, vine a traerles la valija, vine a darles un mensajito en esta casa que para mí es tan importante, me cambió la vida, es lo más hermoso que hay en el mundo esta casa. Yo sé que deben estar con un montón de nervios, qué va a pasar, qué va a pasar cuando salga sobre todo, porque saben que la vida les va a cambiar”, les dijo Santiago Alcorta.

“Pero lo único que les digo es que disfruten este momento, porque si están pensando mucho en eso también no lo van a poder disfrutar y es hermoso, van a salir y van a querer volver. Disfruten, esto es hermoso y les va a cambiar la vida. Eso quería dejarles como mensaje. Esta casa es sanadora, es linda, estoy seguro que todos están aprendiendo cosas, es muy fuerte lo que están haciendo, aprendieron. Disfruten, queda muy muy poquito”, expresó el ganador de Gran Hermano.

El apoyo a cada finalista de Gran Hermano

En ese momento comenzó a decirle unas palabras a cada una de las finalistas, y empezó por Sol Abraham. “Lo diste todo, fuiste jugadoraza, la rompiste, no paraste un segundo de jugar, siempre fuiste al frente, arriesgaste. Es momento de disfrutar que les queda pocos días”, le dijo el joven uruguayo.

Luego agregó: “Luana también, una genia, siempre la rompiste, fuiste al frente, auténtica, te la bancaste, siempre te guiaste por lo que sentiste, tuviste ese DAR que fue super loco y sin embargo seguiste al frente, te la bancaste”.

“Yipio, otra jugadoraza sin duda, a seguirle metiendo, lo diste todo, tuviste tus momentos arriba, tus momentos de regular, gran jugadora. A meterle que no queda nada, disfrutá”, expresó Santiago Algorta y siguió: “Charlotte entraste un poco más tarde pero fuiste un personajón, siempre auténtica. Es momento de darle ese toque final”.

Por último se acercó a Yanina Zilli: “Show puro, sos una genia, sos divertida, súper auténtica, todo el tiempo dando show, hasta te permitiste ciertas cosas ahora al final que capaz que en otro momento no. Disfrutá, hermoso el mensaje que estás dando, de darte esta oportunidad en este momento”.

Para cerrar, Santiago Algorta expresó: “Son cinco mujeres hermosas, espectaculares, todas se merecen ganar, todas de alguna manera u otra dieron algo muy lindo. Así que las quiero. A darlo todo chicas, rómpanla, disfruten y que gane la mejor, todas se lo merecen mucho”.