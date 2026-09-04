Por qué Gastón Trezeguet se baja de Gran Hermano antes de la final

Gastón Trezeguet no formará más parte del debate de Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de Telefe. El propio protagonista confirmó en sus redes que las últimas dos semanas del reality no lo tendrán entre el grupo de analistas.

A pesar que en algún momento se rumoreó que la decisión estaba ligada a un problema con sus compañeros del panel del reality. Otros decían que era entre él y la producción.

Ante esto, el propio Gastón Trezeguet explicó los motivos y despejó todo tipo de rumores y de versiones a respecto sobre su ausencia en el tramo final de Gran Hermano.

"Antes de saber que el programa iba a durar más tiempo organice mis vacaciones pensando que terminaba en la fecha estipulada. Me pierdo las dos últimas semanas. QUE GANE LA MEJOR", escribió en sus redes sociales.

El mensaje de Gaston Trezeguet.

Cuando Gastón Trezeguet puso la firma para esta edición de Gran Hermano, estaba previsto que el reality iba a terminar las primeras semanas de agosto. Pero el certamen de Telefe se extendió y terminará el lunes 14 de septiembre.

En este panorama, el exparticipante de Gran Hermano y luego convertido en analista del certamen no tuvo chances de reprogramar su viaje y por eso, se irá antes de tiempo en esta edición.