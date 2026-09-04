La mujer detenida por la estafa mortal en Budge acusó a otra gitana: "Adivino el futuro desde..."

Marta Noemí Mitrovich , la mujer detenida en Salta por la estafa que derivó en la muerte de la peluquera de Ingeniero Budge Merlín Díaz , declaró y acusó a otra de las gitanas imputadas por el hecho ocurrido en enero pasado .

"Dijo que adivina el futuro desde los 20 años, que no sabia que la chica se iba a matar, y que la que le sacó plata fue otra gitana", confiaron fuentes judiciales a La Unión sobre la indagatoria de la imputada, que fue trasladada días atrás a Lomas de Zamora .

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En du indagatoria, Mitrovich buscó despegarse de la maniobra económica que se encuentra bajo investigación. Aseguró que no recibió dinero de Merlín y señaló a otra mujer, también imputada en la causa, como la persona que habría cobrado la plata.

Tras su declaración, su situación procesal quedó nuevamente bajo análisis. Mientras tanto, permanece a disposición de la UFI 17 de Lomas, a cargo del fiscal Ignacio Torrigino .

La imputada ya fue traslada a Lomas de Zamora.

Mitrovich había sido localizada en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, después de una investigación de la Policía Federal que permitió reconstruir sus movimientos durante el tiempo que permaneció prófuga. De acuerdo con la investigación, durante ese período habría continuado realizando allí trabajos espirituales similares a los que son investigados en la causa.

Estafa mortal en Ingeniero Budge

La investigación sostiene que la peluquera de Ingeniero Budge fue engañada mediante una maniobra en la que le hicieron creer que tenía una supuesta “maldición” y que necesitaba realizar un ritual para solucionarla. En ese contexto, entregó una importante suma de dinero que nunca recuperó.

La situación terminó de manera trágica con la muerte de Merlín y desde entonces su familia mantiene un reclamo para que todos los involucrados respondan ante la Justicia.