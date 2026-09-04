Homenaje a Matías Durán a 9 años del siniestro vial en el que perdió la vida en Parque Barón

Lorena Rivero acompañada de familiares de víctimas de siniestros viales, durante el homenaje.

A nueve años de la muerte de Matías Nicolás Durán , familiares de víctimas de siniestros viales y representantes de Estrellas Amarillas se reunieron este viernes en Parque Barón para homenajear al joven y mantener vivo su recuerdo.

La actividad fue encabezada por Lorena Rivero , madre de Matías y coordinadora de Estrellas Amarillas de Lomas de Zamora , junto a familiares y allegados de otras víctimas de hechos viales.

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El homenaje se realizó en Colombres y Entre Ríos , donde ocurrió el siniestro que terminó con la vida de Matías, quien tenía 20 años. La jornada tuvo como objetivo recordar al joven y, al mismo tiempo, renovar el reclamo de concientización y prevención en las calles.

La historia de Matías estuvo marcada durante años por el reclamo de su familia en busca de justicia. El joven circulaba en moto cuando fue embestido por un automóvil en agosto de 2017 y murió al día siguiente como consecuencia de las heridas sufridas.

Lorena Rivero, la madre de la víctima.

Desde entonces, Rivero convirtió el recuerdo de su hijo en una bandera de lucha y acompañamiento a otras familias que atravesaron situaciones similares.

El juicio por la muerte de Matías Nicolás Duran

El Juzgado en lo Correccional N° 4 de Lomas de Zamora condenó a tres años de prisión en suspenso al automovilista juzgado por la muerte de Matías Nicolás Durán, el joven motociclista atropellado en Parque Barón, en septiembre del 2017.

En el marco de un juicio abreviado, el imputado fue declarado culpable del delito de "lesiones culposas agravada en concurso ideal con homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor", pero no irá a la cárcel, según consta en el fallo, al que accedió La Unión.

El caso Matías Nicolás Durán

El conductor del auto condujo en contramano, y provocó el trágico siniestro vial ocurrido el 3 de septiembre de 2017 en la esquina de Colombres y Entre Ríos. La investigación fue llevada adelante por la UFI 10 de Lomas de Zamora.

Matías Nicolás Durán iba en una moto junto a otro joven cuando fue embestido. Tras el impacto, fue impulsado y terminó cayendo contra el asfalto, donde quedó tendido. Pese a que fue llevado rápidamente al hospital, su estado era complicado y falleció al otro día.