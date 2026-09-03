El dolor de la familia del hombre asesinado por su novia en Fiorito: "Hoy te lloramos"

La muerte de Fernando Salto , el hombre de 35 años asesinado de una puñalada por su novia, dejó un profundo dolor entre sus familiares, amigos y vecinos de Villa Fiorito , quienes lo despidieron el pasado miércoles durante su velatorio.

“Hasta siempre, sobrinito Fernando Salto”, escribió su tío en redes sociales, en un extenso mensaje dedicado a la víctima del hecho ocurrido el 28 de agosto último, y por el que está detenida Antonella Soto , de 27 años.

Juicio. Condenaron a 17 años de cárcel a "El Pistolero" Gauto por el asesinato de un joven en Villa Galicia

En su publicación, el familiar expresó el dolor que atraviesan los seres queridos de Fernando y cuestionó el desenlace de la discusión de pareja que terminó con Fernando gravemente herido.

“Nos dejás un dolor muy grande a toda la familia y amigos y amigas que hoy te lloramos juntos”, señaló. “Quién hubiese imaginado que una discusión de pareja te costó la vida con esa maldita puñalada y directo al corazón”, escribió.

Fernando Salto fue gravemente herido en Fiorito.

También pidió que la familia pueda encontrar fuerzas para atravesar este momento y mencionó especialmente a la madre de Fernando, a su hermano Brandon, a su pequeña hija y a Alberto, a quien definió como “un tipazo” y “el padre del corazón” de la niña.

“Fue impresionante la gente que te despidió, no era de esperar otra cosa porque fuiste un chico querido por todo el barrio”, expresó, y recordó además como una persona “sana, sin vicios y sin maldad”, antes de cerrar su mensaje con una despedida atravesada por el dolor: “Nos veremos, será pronto o quizás de aquí a muchos años. Eso solo lo sabe Dios”.

El crimen en Fiorito

El asesinato ocurrió el 28 de agosto, en una vivienda de Villa Fiorito. Según consta en la investigación, Fernando Salto mantuvo una fuerte discusión con su pareja, Antonella Soto, de 27 años. En medio del altercado, la mujer habría tomado un objeto cortopunzante y lo habría herido a la altura del tórax.

Salto logró trasladarse por sus propios medios hasta un centro de salud de Lanús, pero debido a la gravedad de la lesión fue derivado al Hospital Evita, donde permaneció internado.

Finalmente, el 30 de agosto, los médicos confirmaron su fallecimiento. A partir de ese momento, la investigación dejó de tramitarse como lesiones graves y fue recaratulada como homicidio agravado por el vínculo.

Soto permanece detenida y la investigación está a cargo de la UFI 9 de Lomas de Zamora, encabezada por la fiscal Roxana Fontana. La Justicia ordenó además realizar la autopsia para establecer las características de la lesión y las circunstancias de la muerte.