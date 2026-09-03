Es de Lomas de Zamora y lo arrestaron en la ruta por manejar una camioneta robada

Un vecino de Lomas de Zamora fue detenido en la provincia de Santa Fe , luego de que la Policía descubriera que la camioneta que conducía había sido robada.

Todo ocurrió durante un control vehicular realizado en la zona de la Ruta Provincial Nº80 y el acceso a la autopista, en la localidad de Arocena . Personal policial de la Comisaría 13ª paró una Toyota SW4 color blanca para solicitar la documentación al conductor.

Once allanamientos. Golpe a los motochorros en Lomas: cinco detenidos y secuestro de armas y motos

Al volante estaba un hombre domiciliado en Lomas de Zamora . Todo parecía normal, ya que en una primera revisión, la patente de la camioneta no presentaba impedimentos legales. Sin embargo, cuando los policías hicieron una verificación de los números correspondientes al chasis y al motor, detectaron una irregularidad.

La numeración consultaba correspondía a otro dominio, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro vigente por “hurto agravado de vehículo” . La medida había sido requerida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 61 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El vecino de Lomas fue detenido y trasladado a la comisaría local.

Ante este panorama, el conductor fue detenido y trasladado a la comisaría local. En la dependencia le tomaron declaración y lo examinó un médico de turno, que constató su buen estado de salud.

Los efectivos policiales realizaron las consultas correspondientes ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y solicitaron los antecedentes del lomense detenido para continuar la investigación.

Por disposición de las autoridades, el vecino de Lomas fue trasladado a la Alcaidía de la ciudad de Coronda, mientras que la camioneta quedó secuestrada. Se investiga cómo llegó el vehículo a manos del detenido tras el robo.