Detienen en Lomas de Zamora a un prófugo por un crimen y dos violentas entraderas

Un hombre de 41 años que era buscado por participar de un crimen y dos violentas entraderas fue detenido en Lomas de Zamora . Lo atraparon en el marco de un operativo antidrogas.

El acusado, identificado como Jorge Facundo Emanuel Fornos , tenía una orden de captura nacional e internacional por dos episodios de robo en Ituzaingó. En uno de ellos, un hombre de 54 años fue atado, golpeado y luego asesinado por delincuentes mediante “asfixia por compresión y sofocación”, según determinó la autopsia.

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El otro asalto ocurrió en la casa de dos mujeres mayores, quienes fueron torturadas para revelar dónde guardaban el dinero. Les quemaron las yemas de los dedos con cera, les tiraron agua caliente y les colocaron bolsas en la cabeza.

En ambos robos estuvo involucrado un Renault Fluence gris. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido e identificar al primer sospechoso, Víctor Fernando David Cequeira , de 42 años, quien había sido arrestado en el barrio porteño de Villa Lugano . El análisis de su teléfono celular permitió llegar al otro involucrado en Lomas de Zamora.

Antes de la detención en Lomas de Zamora, habían encontrado el auto utilizado en las entraderas.

La detención en Lomas de Zamora

El rastreo de las telecomunicaciones reveló que los teléfonos de ambos sospechosos habían tenido actividad en las zonas donde ocurrieron las dos entraderas. Tras varias semanas de seguimiento, finalmente lograron encontrar a Fornos.

El arresto se produjo durante un operativo para desmantelar a una banda que vendía drogas en Lomas de Zamora. El prófugo fue identificado durante el allanamiento y se comprobó que era el sujeto buscado en Ituzaingó. Dicho procedimiento había sido solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14 de Lomas de Zamora.

El detenido quedó a disposición de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó. Junto al otro sospechoso, quedó imputado por los delitos de robo agravado por fractura de lugar habitado y homicidio agravado por ser cometido con ensañamiento y para consumar el delito de robo.