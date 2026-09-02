El Colegio Euskal Echea de Llavallol realizará su última visita guiada del año

El Colegio Euskal Echea , en Llavallol , llevará adelante su última visita guiada del año el sábado a las 15, una propuesta gratuita que requiere inscripción previa e invita a recorrer, conocer y compartir la historia y los rincones de la institución.

La actividad se realiza desde hace cuatro años. Durante el recorrido, los participantes podrán conocer distintos espacios del colegio, entre ellos el teatro, la iglesia y el campanario, la biblioteca, la gruta y los patios, además de sectores de los niveles Inicial y Secundario, distintos edificios y la zona de las canchas de hockey.

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"Hace ya cuatro años que realizamos estas visitas guiadas, con dos encuentros por año, para volver a recorrer, conocer y compartir la historia y los rincones de nuestro querido colegio", señaló Cecilia Olmo , exalumna de la promoción 1981 e integrante de la Asociación Exalumnos Euskal Echea Llavallol.

Además, destacaron que cada visita ofrece una experiencia diferente, ya que la institución continúa creciendo y transformándose. "El colegio también va cambiando, creciendo y aggiornándose, incorporando nuevos espacios y modernizando otros. Por eso, en cada recorrido descubrimos algo nuevo", explicaron.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer distintos espacios del colegio.

Cómo inscribirse a la visita guiada

La propuesta también tiene en cuenta las inquietudes de quienes participan, que muchas veces sugieren nuevos sectores para conocer en futuras ediciones. Como cierre, los asistentes compartirán un café en la Administración, en un espacio pensado para charlar, recordar y disfrutar juntos.

Es una propuesta abierta a toda la comunidad "no te quedes afuera de la última visita guiada del año", invitaron desde la organización. Para participar de la recorrida de la institución que tiene más de 120 años de historia es necesario completar un formulario con nombre y apellido, teléfono y cantidad de asistentes.