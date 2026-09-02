En Temperley, adapta su clase de yoga con sillas para que todos puedan sumarse

Una nueva alternativa lanzó la Sociedad de Fomento Roca de Temperley para invitar a las personas de todas las edades a poner su cuerpo en movimiento. La profe Silvia Siniestra brinda yoga en silla todos los lunes y miércoles a las 17 en Senillosa 310.

Siniestra es instructora nacional de yoga desde 1997. "Soy de la primera promoción que egresó del Ministerio de Educación. En mis prácticas habituales he incorporado algunas clases y algunos ejercicios en sillas, pero con la variación también en piso. Ahora en el Roca es la primera vez que doy todo yoga íntegro en silla", contó la experta que intenta que sus alumnos se sientan cómodos y con la posibilidad de realizar cada una de las ásanas (posturas) que propone.

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La historia de la profe de yoga tiene mucha trayectoria. Actualmente tiene 65 años y continúa brindando clases a pesar que ha tenido varios parates, pero aseguró que a lo que apunta es que más personas puedan conocer la disciplina.

Sinistra vive muy cerca de la sociedad de fomento y contó que ella misma decidió ofrecer este tipo de clases que además tiene una gran cantidad de beneficios. "Cuando volví de España en abril -donde estuve desde el año 2000- creí que tenía que hacer algo por el otro y así fue que comencé a ofrecer mis clases de yoga", contó.

Y sumó: "La disciplina tiene múltiples beneficios y es ampliamente conocida. Ancestralmente en oriente, porque en occidente nos ha costado bastante incorporarlo a nivel popular", comentó.

El yoga en silla es una excelente oportunidad para las personas de todas las edades, pero principalmente para los que no puedan estar sentados o acostados en el piso porque la práctica se adapta a este elemento, es decir que se hacen las mismas posturas, pero en la silla.

"Hoy en día creo que hay poca gente que no sepa y aprecie los increíbles beneficios que tiene el incorporar la respiración consciente, la relajación, el movimiento y la concentración a la vida y rutinas diarias", afirmó, y añadió que para aquellos que aún no lo hayan probado, "es una excelente oportunidad".

Sobre sus años como instructora y al observar los beneficios para el cuerpo, la mente y el espíritu, recalcó que ella quiere que todos se animen a hacer yoga. "Me he inclinado a esta variante porque no quiero que haya ninguna persona, que bajo ningún motivo, se quede alejada de esta disciplina y sus amplios beneficios", confirmó.

Con las clases en la Sociedad de Fomento Roca de Temperley intenta que sus alumnos se vayan mejor de lo que llegan y eso se va ganando clase a clase y con la disciplina de no faltar a las prácticas. "Quiero que se vaya acercando todo el público, que se una porque aspiro a que nadie se frustre, sea cual sea la motivo por el cual no puede hacerlo en piso quiero que cada uno de ellos sepa que no se pueda privar de la experiencia", concluyó convencida que todos pueden acceder a sus clases.

Yoga y funcional para ponerse en movimiento

La Sociedad de Fomento Roca intenta incorporar a su grilla distintas disciplinas para que puedan sumarse todos los vecinos del barrio y alrededores. Por eso, además de las actividades deportivas incorporaron el yoga en silla y también funcional para aquellos que quieran también ganar masa muscular.

Las clases de funcional las dicta la profesora Ludmila Pereyra todos los lunes y miércoles a las 17 en la canchita del espacio y los viernes a las 20. Los alumnos de la profe entrenan y ganan músculo además de energía.

También en el Roca incorporaron funcional para que los vecinos se pongan en movimiento.

Todas las clases que se dictan en el Roca son accesibles porque el objetivo central es que los vecinos se acerquen a hacer actividad física y de esta manera puedan sentirse mejor no sólo a nivel físico, sino también emocional y alejados del estrés.

Para más información acercarse directamente en los días y horarios en que las profes dictan sus clases en Senillosa 310, Temperley.