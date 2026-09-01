martes 01 de septiembre de 2026
Escribinos
1 de septiembre de 2026
¡Fuerza!

El crudo mensaje de Denisse González ante la incertidumbre sobre su estado de salud

La ex Gran Hermano Denisse González dio detalles de cómo transita esta etapa y reveló qué decisión tomó respecto a su vida tras dos internaciones.

Denisse González sigue con su tratamiento.&nbsp;

Denisse González sigue con su tratamiento. 

Tras haber recibido el alta médica y enfrentar controles de rutina semanales para evaluar la evolución de su cuadro, la ex Gran Hermano Denisse González compartió una sentida y cruda publicación en las redes sociales sobre su estado de salud.

La novia de Bautista Mascia relató cómo vive el día a día luego de un par de internaciones: “Quería contarles que hoy el resultado fue bueno, pero soy consciente de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, así que trato de no adelantarme. Mi vida es día a día, y la verdad es que eso se me hace difícil porque no me llevo bien con la incertidumbre”.

Lee además
La ex Gran Hermano Denisse González fue internada nuevamente y contó cómo es su tratamiento.
Difícil momento.

Denisse González fue internada nuevamente y contó cómo es su tratamiento
Denisse González y Bautista Mascia, ex Gran Hermano.
Es el amor.

El mensaje de Bautista a Denisse tras correr los 21K de Buenos Aires

El posteo de Denisse Gonzalez.

El posteo de Denisse Gonzalez.

La influencer Denisse González habló sin rodeos sobre el estado actual de su salud y de la ausencia de definiciones más claras. "Básicamente, todavía no tengo una respuesta, no se sabe la causa, el tercer tratamiento está a prueba (dio mejores resultados que los dos primeros) y hay que esperar, COSA QUE ODIO, pero es lo que tocó", sentenció la ex Gran Hermano en sus redes sociales.

La postura de Denisse González ante su tratamiento

También habló del desgaste físico y emocional que implica someterse a testeos constantes, pero adoptó una firme postura optimista para recuperar de a poco su rutina y su agenda habitual.

Denisse Gonzalez se expresó en las redes sociales.

Denisse Gonzalez se expresó en las redes sociales.

"Ya decidí que mientras mis estudios den bien voy a disfrutar cada día, voy a empezar a retomar mi vida normal y volver a trabajar, entrenar, hacer contenido, salir de mi casa, etc. Obvio despacio, y si en algún momento tengo que frenar, lo voy a hacer sin drama. Necesito empezar a moverme, porque si no, me vuelvo loca", sentenció Denisse González.

Cerrando su mensaje, le tiro buena onda a sus miles de seguidores por el apoyo recibido: "Los amo y vamos que la vida sigue (me lo estoy auto diciendo en realidad...)".

Temas
Seguí leyendo

Denisse González fue internada nuevamente y contó cómo es su tratamiento

El mensaje de Bautista a Denisse tras correr los 21K de Buenos Aires

El emotivo aniversario que celebraron Denisse González y Bautista Mascia

Denuncia contra el hermano de Riquelme: los detalles que reveló Valentina Salcedo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Tini Stoessel habló de todo. 
Sin vueltas.

Tini Stoessel rompió el silencio luego del escándalo con su familia

Las más leídas

Te Puede Interesar

Denisse González sigue con su tratamiento. 
¡Fuerza!

El crudo mensaje de Denisse ante la incertidumbre de su estado de salud