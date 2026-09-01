El crudo mensaje de Denisse González ante la incertidumbre sobre su estado de salud

Tras haber recibido el alta médica y enfrentar controles de rutina semanales para evaluar la evolución de su cuadro, la ex Gran Hermano Denisse González compartió una sentida y cruda publicación en las redes sociales sobre su estado de salud.
La ex Gran Hermano Denisse González dio detalles de cómo transita esta etapa y reveló qué decisión tomó respecto a su vida tras dos internaciones.
Tras haber recibido el alta médica y enfrentar controles de rutina semanales para evaluar la evolución de su cuadro, la ex Gran Hermano Denisse González compartió una sentida y cruda publicación en las redes sociales sobre su estado de salud.
La novia de Bautista Mascia relató cómo vive el día a día luego de un par de internaciones: “Quería contarles que hoy el resultado fue bueno, pero soy consciente de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, así que trato de no adelantarme. Mi vida es día a día, y la verdad es que eso se me hace difícil porque no me llevo bien con la incertidumbre”.
La influencer Denisse González habló sin rodeos sobre el estado actual de su salud y de la ausencia de definiciones más claras. "Básicamente, todavía no tengo una respuesta, no se sabe la causa, el tercer tratamiento está a prueba (dio mejores resultados que los dos primeros) y hay que esperar, COSA QUE ODIO, pero es lo que tocó", sentenció la ex Gran Hermano en sus redes sociales.
También habló del desgaste físico y emocional que implica someterse a testeos constantes, pero adoptó una firme postura optimista para recuperar de a poco su rutina y su agenda habitual.
"Ya decidí que mientras mis estudios den bien voy a disfrutar cada día, voy a empezar a retomar mi vida normal y volver a trabajar, entrenar, hacer contenido, salir de mi casa, etc. Obvio despacio, y si en algún momento tengo que frenar, lo voy a hacer sin drama. Necesito empezar a moverme, porque si no, me vuelvo loca", sentenció Denisse González.
Cerrando su mensaje, le tiro buena onda a sus miles de seguidores por el apoyo recibido: "Los amo y vamos que la vida sigue (me lo estoy auto diciendo en realidad...)".