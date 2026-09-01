El crudo mensaje de Denisse González ante la incertidumbre sobre su estado de salud

Denisse González sigue con su tratamiento.

Tras haber recibido el alta médica y enfrentar controles de rutina semanales para evaluar la evolución de su cuadro, la ex Gran Hermano Denisse González compartió una sentida y cruda publicación en las redes sociales sobre su estado de salud.

La novia de Bautista Mascia relató cómo vive el día a día luego de un par de internaciones: “Quería contarles que hoy el resultado fue bueno, pero soy consciente de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, así que trato de no adelantarme. Mi vida es día a día, y la verdad es que eso se me hace difícil porque no me llevo bien con la incertidumbre”.

El posteo de Denisse Gonzalez. La influencer Denisse González habló sin rodeos sobre el estado actual de su salud y de la ausencia de definiciones más claras. "Básicamente, todavía no tengo una respuesta, no se sabe la causa, el tercer tratamiento está a prueba (dio mejores resultados que los dos primeros) y hay que esperar, COSA QUE ODIO, pero es lo que tocó", sentenció la ex Gran Hermano en sus redes sociales.

La postura de Denisse González ante su tratamiento También habló del desgaste físico y emocional que implica someterse a testeos constantes, pero adoptó una firme postura optimista para recuperar de a poco su rutina y su agenda habitual.

Denisse Gonzalez se expresó en las redes sociales. "Ya decidí que mientras mis estudios den bien voy a disfrutar cada día, voy a empezar a retomar mi vida normal y volver a trabajar, entrenar, hacer contenido, salir de mi casa, etc. Obvio despacio, y si en algún momento tengo que frenar, lo voy a hacer sin drama. Necesito empezar a moverme, porque si no, me vuelvo loca", sentenció Denisse González. Cerrando su mensaje, le tiro buena onda a sus miles de seguidores por el apoyo recibido: "Los amo y vamos que la vida sigue (me lo estoy auto diciendo en realidad...)".

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