El ENAM de Banfield fue reconocido como espacio de memoria

El ENAM tuvo otra jornada emocionante en recuerdo de sus desaparecidos.

El ENAM es una escuela centenaria de Banfield donde todos los días se mantiene vivo el recuerdo de los 31 desaparecidos durante la dictadura militar , conocidos como La División Perdida . Ese compromiso se renovó con el descubrimiento de una placa que reconoce a la institución como espacio de memoria en Lomas de Zamora .

Impulsado por el Municipio, el programa Cartografías Íntimas en Comunidad señaliza lugares emblemáticos para dejar una marca en el territorio y fortalecer la memoria colectiva. En el marco del Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas , en la escuela ubicada sobre la calle Manuel Castro 990 inauguraron una placa azul con un código QR que, al escanearlo con el celular, brindará acceso a una página web con información, fotos y material audiovisual.

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"En un momento en que el poder, al igual que hace 50 años, busca despojarnos de toda humanidad, individualizarnos y alejarnos del sufrimiento del otro, fue muy emotivo compartir y ver a tantos chicos y chicas que sostienen la memoria, recuerdan a los compañeros detenidos desaparecidos y siguen peleando por construir otro futuro que sea más justo para todos", destacó la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

El acto también contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, estudiantes, docentes, directivos, familiares de La División Perdida, egresados y organizaciones de derechos humanos.

"La División Perdida significa un montón, es nuestro símbolo y una de las razones por las cuales se mantiene un Centro de Estudiantes. Los 31 compañeros no se van a olvidar, en todas partes los tenemos súper presentes, por eso es importante que se hagan estos actos que nos permiten participar, activar la memoria y la lucha", expresó Maia, alumna del ENAM.

El acto se hizo en el marco del Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas.

Desde comienzos de los 70, cuando se atravesaban momentos de alta ebullición política, la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt tenía un Centro de Estudiantes muy activo que organizaba debates, actividades y reclamos. Con la llegada de la dictadura cívico-militar, en poco más de un año se produjeron los secuestros y desapariciones de 31 estudiantes, docentes y graduados.

En el marco del programa Esquinas por la Memoria, en abril de este año se pusieron carteles con los nombres de los desaparecidos en los cruces de las calles Manuel Castro y Monteagudo, Las Heras y Manuel Castro, y sobre Azara y Las Heras.

Las huellas de la memoria en Lomas

Cartografías Íntimas en Comunidad es un programa que se desarrolla en Lomas de Zamora con el objetivo de señalizar lugares emblemáticos para que los vecinos conozcan la historia y reflexionen sobre la importancia de la memoria.

Este proyecto se desarrolla en conjunto con la Universidad de San Martín (UNSAM), el Conicet y con financiamiento de la Universidad de Bristol y la Red Internacional de Memoria EDJAM.

En la página web de Cartografías Íntimas en Comunidad hay un recorrido de memoria por Lomas compuesto por un mapa, fotos e información sobre lugares emblemáticos como la Reserva Santa Catalina, Museo Magna, Pozo de Banfield, Masacre de Budge, Escuela N°56, Cementerio Judío, Casa de Belén, Escuela "La simbólica" y Cementerio de Disidentes. El proyecto fue declarado de "Interés Municipal" por el Concejo Deliberante.