Denuncia contra el hermano de Juan Román Riquelme: los detalles que reveló la influencer Valentina Salcedo

La influencer Valentina Salcedo, reconocida por su vínculo Boca Juniors, denunció que sufrió una violenta agresión en la previa del partido entre el Xeneize y Lanús. La joven responsabilizó a Cristian “Chanchi” Riquelme , hermano Juan Román Riquelme, presidente del Club.

Según el testimonio de la influencer, el ataque ocurrió cuando se dirigía a la Bombonera junto a dos amigas y fue interceptada por un grupo de mujeres que la golpearon y la amenazaron con un arma blanca.

Valentina Salcedo , pareja del periodista deportivo Pablo Carrozza, relató el episodio en las redes sociales y también apuntó contra Ezequiel Benvenutto, alias “El enano”, señalado como la mano derecha del hermano de Juan Román Riquelme.

La influencer Valentina Salcedo compartió un video en las redes sociales para dar su versión de lo ocurrido cerca de la cancha de Boca Juniors hace unos días.

“Lo escracho porque no doy más. No los quiere nadie. Cristian Riquelme es una persona turbia e infiel. Boca está en una dictadura y en una mafia. Me arrepiento de haber defendido a Román" Valentina Salcedo, expareja de Cristian “Chanchi” Riquelme. https://t.co/RwGs4UEaQ2 pic.twitter.com/4SCkIbk7k8

“Hago este video porque escuché que dicen que la oposición me ha puesto plata, que estoy ahora vendiéndome… Siempre he sido una persona con unos ideales de público conocimiento: estoy a favor de que los clubes son de los socios…”, aseguró en el video que compartió.

La influencer agregó en su descargo: “Mi denuncia no tiene nada que ver con lo político, es una denuncia policial. He sido atacada por mujeres mandadas por el hermano del presidente del club… No quiero que me usen políticamente para jugar para nadie, ni me voy a prender con eso. No tengo nada que ver ni con la dirigencia ni la oposición”.

El posteo de la influencer.

Además, Valentina Salcedo mostró imágenes con los hematomas que tiene en su cuerpo por las agresiones que asegura recibió por parte de unas mujeres que, según ella, fueron enviadas por Chanchi Riquelme.