martes 01 de septiembre de 2026
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1 de septiembre de 2026
Fuerte.

Denuncia contra el hermano de Juan Román Riquelme: los detalles que reveló la influencer Valentina Salcedo

La influencer contó las agresiones físicas que sufrió de parte de una mujeres y responsabilizó al hermano de Juan Román Riquelme.

Una influencer denunció al hermano de Juan Román Riquelme.&nbsp;

Una influencer denunció al hermano de Juan Román Riquelme. 

Según el testimonio de la influencer, el ataque ocurrió cuando se dirigía a la Bombonera junto a dos amigas y fue interceptada por un grupo de mujeres que la golpearon y la amenazaron con un arma blanca.

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Valentina Salcedo, pareja del periodista deportivo Pablo Carrozza, relató el episodio en las redes sociales y también apuntó contra Ezequiel Benvenutto, alias “El enano”, señalado como la mano derecha del hermano de Juan Román Riquelme.

La denuncia de la influencer

La influencer Valentina Salcedo compartió un video en las redes sociales para dar su versión de lo ocurrido cerca de la cancha de Boca Juniors hace unos días.

“Hago este video porque escuché que dicen que la oposición me ha puesto plata, que estoy ahora vendiéndome… Siempre he sido una persona con unos ideales de público conocimiento: estoy a favor de que los clubes son de los socios…”, aseguró en el video que compartió.

La influencer agregó en su descargo: “Mi denuncia no tiene nada que ver con lo político, es una denuncia policial. He sido atacada por mujeres mandadas por el hermano del presidente del club… No quiero que me usen políticamente para jugar para nadie, ni me voy a prender con eso. No tengo nada que ver ni con la dirigencia ni la oposición”.

El posteo de la influencer.

El posteo de la influencer.

Además, Valentina Salcedo mostró imágenes con los hematomas que tiene en su cuerpo por las agresiones que asegura recibió por parte de unas mujeres que, según ella, fueron enviadas por Chanchi Riquelme.

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