Sandy Sandoval, el recordado blusero de San José, cumpliría 77 años

Un primero de septiembre de hace 77 años nacía Sandy Sandoval, quien se convertiría en un referente cultural de Lomas de Zamora durante las décadas de los '90, 2000 y 2010. Vecino de San José, fue baterista, cantante y dibujante autodidacta.

Hijo de un santiagueño y de una tucumana, nació y pasó sus primeros años en el centro porteño, hasta que recaló con su familia en el barrio San José, donde “por adopción” se transformó en un vecino más y donde vivió hasta sus últimos días. “Nací en Esmeralda y Paraguay, le agradezco a mi padre que haya comprado ese terrenito”, le contó en una entrevista a La Unión.

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El interés por el dibujo lo acompañó desde chico. Según contó en una entrevista, comenzó a dedicarle horas mientras acompañaba a su padre al trabajo. Después de cumplir con sus tareas escolares, se quedaba dibujando en un sótano.

También recordó que el kiosquero de la zona le prestaba revistas de historietas. Sandoval observaba a los personajes, los retenía en su memoria y luego intentaba reproducirlos.

Además de las historietas y los retratos, realizaba paisajes a partir de la observación y dibujos destinados a tatuajes, que luego podían ser utilizados por tatuadores.

El interés por el dibujo lo acompañó desde chico. Según contó en una entrevista, comenzó a dedicarle horas mientras acompañaba a su padre al trabajo.

Sandy Sandoval llamaba al teléfono fijo del diario La Unión para informar sobre las fechas en las que iba a presentarse con la banda.

El Sandy Sandoval músico

La batería llegó a su vida por Los Beatles y en especial por Ringo Starr y comenzó a meterse en el rock, como la “oveja negra”, en una familia de folkloristas.

En los ’60 y ’70, Sandy recorrió el círculo rockero, como La Cueva y La Giralda, donde hizo buenas migas con grandes del rock argentino, y tejió una relación con el mítico Black Amaya, baterista de Pappo y Pescado Rabioso, entre otras bandas importantes del rock nacional.

Luego formó parte de un sinnúmero de bandas de rock, blues y country, entre otros estilos, mostrando su talento como batero y también como cantante, tanto en inglés como en castellano. En los últimos años de su vida fue parte de Cristian Luna & de Tock & Blues, entre otros.