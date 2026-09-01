Después de la polémica en Boca - Lanús, la AFA le dio descanso a Germán Delfino

Delfino no dirigirá el fin de semana tras estar en el VAR en el cruce de Lanús y Boca.

El árbitro Germán Delfino no fue designado para ningún encuentro de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional luego de su polémica actuación al frente del VAR en el partido que Boca Juniors le ganó a Lanús en la Bombonera.

Delfino, que estuvo a cargo del videoarbitraje y fue uno de los apuntados del Granate luego del encuentro, no aparece en las designaciones de árbitros que publicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de esta manera queda confirmada su suspensión.

Un nuevo traspié. Boca lo ganó en la última jugada y Lanús masticó bronca en la Bombonera

La jugada que generó todo esto se dio en el inicio del partido cuando no llamó al árbitro Pablo Dóvalo para revisar una jugada en la que Leonel Flores recibió una tarjeta amarilla -cuando podría haber sido para roja- por una fuerte infracción contra Sasha Marcich .

Esta no intervención del VAR fue la que generó el malestar de los jugadores granates, pero también del entrenador Mauricio Pellegrino y sobre todo del presidente del club, Nicolás Russo , quién fue tajante desde los pasillos del estadio Alberto J. Armando y le hizo un pedido concreto a la AFA . "Yo preferiría que Germán Delfino no nos dirija más", aseguró, claro y contundente.

LA POLÉMICA DE LA NOCHE EN LA BOMBONERA: Dóvalo amonestó a Flores por esta infracción a Marcich en el primer tiempo del partido de Boca vs. Lanús y Germán Delfino, desde el VAR, no llamó. ¿QUÉ TE PARECIÓ? pic.twitter.com/iOJbpvA7oM

El presidente de Lanús fue muy crítico con Germán Delfino.

La polémica escaló durante el fin de semana y si bien la AFA no informó ningún tipo de suspensión para el árbitro (eso sí sucedió con los árbitros de encuentro entre Vélez y Deportivo Riestra), Germán Delfino no fue designado para ningún encuentro y finalmente estará una semana pasdo.

¿Qué pasó con Pablo Dóvalo, el árbitro principal del partido de Lanús ante Boca?

A diferencia de lo que sucedió con Delfino, Dóvalo no recibió ningún tipo de sanción y a él sí le fue designado un partido. Estará como el árbitro principal en el encuentro entre Vélez y Estudiantes, que está pactado para el sábado, desde las 21.15, en el estadio José Amalfitani.