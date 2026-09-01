martes 01 de septiembre de 2026
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1 de septiembre de 2026
Tragedia familiar.

Lanús: se le escapó un tiro mientras manipulaba un arma y mató a su sobrina de 11 meses

Lanús quedó conmocionado por la muerte de una bebé y las graves heridas de su madre, tras un disparo ocurrido en una casa de Villa Diamante.

Tragedia en Villa Diamante, Lanús.

Tragedia en Villa Diamante, Lanús.

Un joven de 22 años fue detenido en Lanús acusado de matar de un disparo a su sobrina de 11 meses y herir de gravedad a su cuñada, de 18, en una vivienda de Villa Diamante. Según la investigación, el acusado manipulaba una pistola cuando se produjo el disparo.

La víctima fue identificada como Ainoha Cataleya Alderete Torales. De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas (NA), recibió un impacto de bala en el abdomen, con orificio de salida en la pierna derecha.

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Personal del SAME trasladó a la bebé al Hospital Evita de Lanús, donde los médicos constataron su fallecimiento pese a la asistencia recibida.

En el mismo episodio resultó herida Micaela Victoria Torales, de 18 años y madre de Ainoha. La joven recibió un disparo en la espalda, con orificio de salida, y debió ser intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de su estado.

Quién es el detenido en Lanús

El detenido fue identificado como Emanuel Agustín Barrios, de 22 años, y quedó alojado en la Comisaría 5ª de Lanús. Según la investigación, es hermano de Esteban Gabriel Alderete, de 18 años, padre de la bebé fallecida.

Los investigadores sostienen que Barrios habría efectuado el disparo mientras manipulaba una pistola. El lugar fue preservado para realizar las pericias correspondientes.

La causa quedó caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado en grado de tentativa.

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