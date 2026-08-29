La resignación de Mauricio Pellegrino tras la polémica derrota de Lanús ante Boca

Mauricio Pellegrino estalló contra los criterios de la terna arbitral y el VAR luego de la caída Lanús por 1-0 en La Bombonera. La gran controversia del encuentro se desató apenas a los 13 minutos del primer tiempo. El delantero xeneize Leonel Flores le propinó un durísimo planchazo a Sasha Marcich a la altura del gemelo.

Sin embargo, el juez principal Pablo Dóvalo solo mostró tarjeta amarilla y Germán Delfino decidió no convocarlo desde el VAR para revisar la jugada. Mauricio Pellegrino no ocultó su frustración por la llamativa inacción arbitral. Con un tono que mezcló asombro y desilusión, el director técnico de Lanús apuntó directamente al uso de las cámaras.

Mauricio Pellegrino calificó de "triste" que una jugada tan clara a la altura del gemelo no fuera revisada, generando impotencia en el plantel. La postura crítica fue respaldada por el capitán Carlos Izquierdoz, quien cuestionó la personalidad del árbitro para expulsar a un jugador rival en el inicio, y por el presidente Nicolás Russo, quien pidió que Germán Delfino no vuelva a dirigirlos.

"La patada de Flores a Marcich es clarísima. Habiendo todo, VAR, asistentes, cámaras. Es triste que pase esto", apuntó el entrenador.

Pasar de página en el Torneo Clausura

Mauricio Pellegrino también analizó el desarrollo del juego, atribuyendo la derrota de Lanús a la eficacia de Boca. Con este traspié en la fecha 7, el equipo busca dejar atrás la mala racha y enfocarse en el próximo compromiso.

"Cuando perdimos la posesión de la pelota, seguíamos teniendo espacios y situaciones. Jugamos el partido que queríamos jugar. Presionamos alto y tuvimos personalidad para jugar a la pelota. El equipo está en un momento que las cosas no salen. Tenemos que seguir unidos y trabajar", aseguró el entrenador de Lanús.

En la próxima fecha, Lanús recibirá a Defensa y Justicia en La Fortaleza. Será la oportunidad para reponerse, ya que el Granate retrocedió en las posiciones de la Zona A del Torneo Clausura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SportsCenter ESPN (@scespn)

La racha adversa de Lanús en el Torneo Clausura

El Granate no da pie con bola en el campeonato. Suma 7 puntos, producto de 2 triunfos, 1 empate y 4 derrotas. El equipo se encuentra fuera de la zona de playoff y hace 3 fechas que no gana. La última victoria fue ante Talleres de Córdoba por 3 a 0 por la cuarta fecha.

El panorama se complica para un equipo que había arrancado con la ilusión en los torneos internacionales, pero se quedó afuera de la Copa Libertadores y Sudamericana. Ahora el único objetivo es en el ámbito local hasta fin de año.