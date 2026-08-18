Mauricio Pellegrino reconoció "desajustes" a nivel defensivo de Lanús

Lanús había dado un signo de mejoría en Córdoba y parecía que encausaba su rumbo en el Torneo Clausura . Pero, el golpeado Independiente fue certero, expuso las falencias defensivas del equipo de Mauricio Pellegrino y le dejó más dudas que certezas en el partido que se disputó en la Fortaleza.

El entrenador, con pasado futbolístico como defensor, puntualizó los errores que cometió su equipo en la última línea, algo a corregir de cara a los próximos desafíos contra Argentinos y Boca, como local y visitante, respectivamente.

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“Hemos estado desajustados a nivel defensivo, bastante frágiles en algunos aspectos”, detalló el DT de Lanús , que priorizó la continuidad de Ronaldo Dejesús , dejando en el banco a José María Canale , que venía de una lesión.

Lanús falló en ambas áreas . En la de Independiente no supo aprovechar las situaciones que generó, incluso en el primer tiempo, y antes del gol de Lautaro Millán que abrió el marcador, Ramiro Carrera y Dylan Aquino estrellaron sendos remates en el travesaño. Y, en la propia, mostró desatenciones que pagó caro.

“En la primera que llegan no defendimos bien, nos gana tres o cuatro veces los rechaces y no marcamos bien en el área”, detalló Mauricio Pellegrino.

Lanús sufrió otra derrota como local.

“Nos faltó solidez, estar más firmes ante este equipo o este tipo de rivales que tiene capacidad individual de generarte peligro”, agregó, sin dejar de soslayar que Lanús no estuvo bien “ni en nuestra área, ni en la de ellos”.

Sobre el 1-3 final, el oriundo de Leones reconoció que “nos da mucho pesar este tipo de resultados porque el equipo había hecho unos buenos 40 minutos, teniendo más situaciones que ellos, tiros al travesaño y más llegadas”.

Lanús quedó diezmado para lo que viene

De cara a Argentinos, el próximo lunes a las 21, también en la Fortaleza, el entrenador no podrá tener a Ramiro Carrera, que fue expulsado al término del partido por agresión a Santiago Arias, con quién había tenido varios cruces en una jugada de córner favorable a Lanús. Ahí fue cuando recibió la tarjeta amarilla. Finalmente, Sebastián Martínez Beligoy la mostró la roja directa, por lo que el oriundo de La Plata seguramente se perderá un par de fechas.

Quién tampoco estará disponible es Agustín Cardozo, que si bien completó el partido, terminó con una molestia muscular. “Me imagino que va a estar unos días afuera. Es una mala noticia para nosotros perder jugadores importantes”, se lamentó Mauricio Pellegrino de cara a los próximos partidos.