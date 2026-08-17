Independiente le ganó a Lanús y lo dejó fuera de las copas

Lanús se alejó de las copas

Lanús no pudo revalidar el triunfo en Córdoba y, en un duelo directo con Independiente por el ingreso a la zona de copas, fue derrotado por 3-1 en la Fortaleza. El Rojo pegó en los momentos justos y a partir de este martes comenzará un nuevo ciclo bajo la conducción de Jadson Viera.

El Granate fue superior en el primer tiempo, generó juego a través de Dylan Aquino, metió dos remates en el travesaño, pero Independiente pasó al frente con un gol de Lautaro Millán, luego de un remate de Pérez Curci al travesaño, seguido de una atajada de Nahuel Losada contra Facundo Zabala.

Eduardo Salvio gravitó poco en Lanús.

Horror en la salida de Lanús

En la reanudación, Lanús se equivocó en una salida de arco con Nahuel Losada -que dejó el pase corto-, Peña Biafore y Carlos Izquierdoz. El que aprovechó fue Lautaro Millán para el segundo.

Rápidamente el local descontó a través de Allan Wlk con un tiro al primer palo y se armó un partido en el que Lanús lo fue a buscar e Independiente resistió para dar el golpe en una contra.

Dentro de ese dominio Granate, la más clara fue de Yoshan Valois, que no pudo vencer la resistencia de Rodrigo Rey. Jugado en ataque, Maximiliano Gutiérrez aseguró el triunfo del Rojo en el descuento.