lunes 17 de agosto de 2026
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17 de agosto de 2026
Torneo Clausura.

Independiente le ganó a Lanús y lo dejó fuera de las copas

Lanús perdió 3-1 con Independiente como local en un partidazo y se alejó en la clasificación. Goles de Millán -2-, Gutiérrez y Wlk.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Dylan Aquino, el mejor jugdador de Lanús.&nbsp;

Dylan Aquino, el mejor jugdador de Lanús. 

Dylan Aquino, el mejor jugdador de Lanús.&nbsp;

Dylan Aquino, el mejor jugdador de Lanús. 

Peña Biafore se esfuerza para controlar la pelota.

Peña Biafore se esfuerza para controlar la pelota.

Peña Biafore se esfuerza para controlar la pelota.

Peña Biafore se esfuerza para controlar la pelota.

Lanús se alejó de las copas

Lanús no pudo revalidar el triunfo en Córdoba y, en un duelo directo con Independiente por el ingreso a la zona de copas, fue derrotado por 3-1 en la Fortaleza. El Rojo pegó en los momentos justos y a partir de este martes comenzará un nuevo ciclo bajo la conducción de Jadson Viera.

El Granate fue superior en el primer tiempo, generó juego a través de Dylan Aquino, metió dos remates en el travesaño, pero Independiente pasó al frente con un gol de Lautaro Millán, luego de un remate de Pérez Curci al travesaño, seguido de una atajada de Nahuel Losada contra Facundo Zabala.

Eduardo Salvio gravit&oacute; poco en Lan&uacute;s.

Eduardo Salvio gravitó poco en Lanús.

Horror en la salida de Lanús

En la reanudación, Lanús se equivocó en una salida de arco con Nahuel Losada -que dejó el pase corto-, Peña Biafore y Carlos Izquierdoz. El que aprovechó fue Lautaro Millán para el segundo.

Rápidamente el local descontó a través de Allan Wlk con un tiro al primer palo y se armó un partido en el que Lanús lo fue a buscar e Independiente resistió para dar el golpe en una contra.

Dentro de ese dominio Granate, la más clara fue de Yoshan Valois, que no pudo vencer la resistencia de Rodrigo Rey. Jugado en ataque, Maximiliano Gutiérrez aseguró el triunfo del Rojo en el descuento.

Termino el partido

Independiente le ganó a Lanús por 3-1 y se afianzó en zona de copas. Ramiro Carrera vio la tarjeta roja.

¡¡¡GOL DE INDEPENDIENTE!!!

A los 49 minutos. Lo liquida Maximiliano Gutiérrez con un remate rasante ante la salida de Nahuel Losada.

Casi casi el empate

La filtró Carlos Izquierdoz para Yoshan Valois, gran respuesta de Rodrigo Rey

Llegó Lanús de tiro libre

Lo ejecutó Matías Sepúlveda contra la derecha del arquero que respondió bien.

¡¡¡GOL DE LANÚS!!!

A los cinco minutos. Control y definición de Allan Wlk tras un pase atrás de Ramiro Carrera.

¡¡¡GOL DE INDEPENDIENTE!!!

Al minuto. Lautaro Millán aprovechó un pase corto del arquero en una salida para ampliar las cifras.

Comenzó el segundo tiempo

Lanús buscará torcer el resultado frente a un Independiente certero.

Final del primer tiempo

Lanús, que fue más, pierde con Independiente 1-0 en un duelo clave para meterse en zona de copas.

¡¡¡GOL DE INDEPENDIENTE!!!

A los 36 minutos. Después del tiro de Pérez Cursi al travesaño, una atajada de Nahuel Losada, la metió Santiago Montiel al medio para que Lautaro Millán rompa el cero en la Fortaleza.

Otra vez el travesaño

Ahora el que no pudo convertir fue Dylan Aquino con un derechazo.

Respondió el Rojo

Centro de Santiago Montiel y frentazo alto de Kevin Lomónaco.

El travesaño lo negó

Lanús buscó por arriba, remató Ramiro Carrera, salvaron Rodrigo Rey y el horizontal.

Buena llegada de Lanús

La arrancó Dylan Aquino a toda velocidad para el remate de Eduardo Salvio a las manos del arquero.

Comenzó el partido

Lanús, que maquilló su imagen con una goleada en Córdoba frente a Talleres, recibe a un Independiente en llamas que tiene nuevo entrenador, por la 5º fecha de la zona A del Torneo Clausura.

Así forman Lanús e Independiente

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Dylan Aquino; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Miguel Arrayago y Facundo Zabala; Lautaro Millán, Mateo Pérez Cruci, Iván Marcone y Santiago Montiel; Josías Palais y Gabriel Ávalos. DTS: Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio (interinos).

Hora:17. Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports Premium.

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