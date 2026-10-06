Abrieron las inscripciones en Lomas para estudiar Enfermería e Instrumentación Quirúrgica

Lomas de Zamora tiene una Escuela de Enfermería e Instrumentación Quirúrgica que brinda una formación gratuita en dos carreras y entrega títulos oficiales. El Municipio lanzó las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 .

Con una duración de 3 años, la Tecnicatura Superior en Enfermería ofrece una formación científica, técnica y humanística que reconoce a la salud como un derecho humano y social, y a la atención primaria como una estrategia que contribuye a elevar la calidad de vida de la población.

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Biología Humana, Fundamentos del Cuidado, Teorías Socioculturales de la Salud, Psicología, Comunicación en Ciencias de la Salud, Inglés, Farmacología, Nutrición, Aspectos Bioéticos y Legales de la Profesión y Enfermería en Salud Mental son algunas de materias de la carrera que entrega el título oficial de Enfermero y permite desempeñarse en hospitales, centros de salud, clínicas y programas comunitarios .

Por su parte, la Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica tiene carreras como Salud Pública, Fundamentos Básicos de las Ciencias Exactas, Procesos Tecnológicos en Salud, Biología, Seguridad e Higiene, Anatomía y Técnicas Quirúrgicas, Organización y Administración del quirófano, Bioética e Inglés. La duración es de 3 años y a los egresados también les dan el título oficial. El rol del instrumentador quirúrgico evolucionó en las últimas décadas y es de vital importancia para tareas que van desde las más simples a las complejas.

Para sumarse al ciclo lectivo 2027, las personas mayores de 18 años que hayan finalizado el secundario tienen que anotarse por la web del Municipio y luego recibirán una citación por mail para participar de una reunión informativa.

Nueva sede para la Escuela de Enfermería en Lomas de Zamora

El Hospital Esteves de Temperley es la nueva sede de la Escuela Municipal de Enfermería e Instrumentación Quirúrgica. Más de 150 estudiantes participan de las clases en instalaciones renovadas.

Ubicado en la calle Garibaldi 1661, el Hospital Esteves viene atravesando un proceso de transformación que consiste en dejar atrás el modelo manicomial y ser un lugar abierto a la comunidad. Allí se armaron las nuevas instalaciones de la escuela que cuenta con tres aulas, espacio de prácticas de simulación y oficinas administrativas.

La Tecnicatura Superior en Enfermería se cursa de lunes a viernes, de 14.30 a 20. Mientras que la de Instrumentación Quirúrgica es de lunes a viernes, de 7.30 a 14.30. En la web del Municipio están los planes de estudios de ambas carreras.