Andrés Nara no tiene una buena relación con Mauro Icardi desde hace años y el conflicto mediático y judicial que mantiene con su hija, Wanda Nara , profundizó esta polémica. Ahora recordó algunas cuestiones pendientes de larga data que tiene con el futbolista.

Sobre aquel primer encuentro, recordó: “Soy intuitivo y dije: ‘Este muchacho no me cierra’. Pero bueno, es su vida, chau. Después siguió avanzando, vino a la Argentina, siguió una relación. Pero dije no va, tuvimos unas charlas”.

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En Bondi Live, en el programa de streaming de Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti , Andrés Nara siguió con sus filosas críticas contra Mauro Icardi.

“Y después, encima, se mete con Wanda. Dije: chau. No accedí, pero tampoco interferí, porque si Wanda lo quiere y lo ama… Ahí tenés la pauta: yo no tengo que elegir el novio de cada una. Y me corrí”, continuó durante su relato en Bondi Live.

ANDRÉS NARA, SIN FILTRO SOBRE MAURO ICARDI: “PARA MÍ, EL PAPÁ ES MAXI” https://t.co/Gp2x50QIKC — Bondi (@bondi_liveok) November 26, 2026

Andrés Nara contó viejas intimidades

Andrés Nara contó que a su hija no le gustó la postura que tomó y que eso generó el distanciamiento que vino después. “Nos distanciamos. No conocí a las chicas, a Fran y a Isi. Fue terrible, porque para mí eran Wanda y Zaira chiquitas”, agregó.

Cuando le preguntaron si esa decisión había sido de Mauro Icardi, admitió: “Fue mutuo. Creo que él no me soporta, claramente, porque no le doy el lugar y para mí… totalmente ajeno a lo que yo quiero. Y yo estaba apoyando mucho a Maxi”.

Al intentar identificar el momento que marcó un quiebre en la relación, Andrés Nara recordó: “Fue cuando el más chiquito, que además de ser el abuelo soy el padrino, le dijo papá. Para mí fue un puñal. Yo no cambio esa dignidad de vida”.

Andres Nara contra Mauro Icardi.

“Le dijo papá y para mí… papá es Maxi. Ahí tuvimos un enfrentamiento”, cerró. Además, aclaró que se trató de un gesto espontáneo del nene y no de un pedido de Mauro Icardi, aunque reconoció que fue algo que no le gustó.

Ante la consulta de Nazarena Vélez sobre si Mauro Icardi les pedía a los nenes que lo llamaran papá, Andrés aclaró que no tenía certezas sobre ese punto. "No, no sé si fue eso", respondió. Sin embargo, insistió en que escuchar al pequeño dirigirse de esa manera al futbolista le había generado un profundo malestar.