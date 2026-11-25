Mauro Icardi y la China Suárez están pasando unos días en Uruguay, alejados de sus habituales escándalos mediáticos. Desde la otra orilla, el futbolista compartió una sensual foto de la actriz que generó un inmediato revuelo en las redes sociales.

En la postal, se la puede ver a la China Suárez rodeada de árboles y naturaleza mientras luce de espaldas y en bikini. Pero lo que terminó de captar la atención fue la dedicatoria que eligió Mauro Icardi para acompañarla: “Belleza salvaje”.

Enojado. En la previa de la final, Leandro Paredes habló de los rumores sobre ¡La China Suárez!

El picante comentario de Mauro Icardi en la foto de la China Suárez generó comentarios por doquier de la legión de fieles seguidores en las redes sociales de ambos.

Luego que Mauro Icardi publicara la foto con una dedicatoria incluida, la China Suárez fue mucho más discreta en su respuesta en las redes sociales. Simplemente le dio un like a la publicación y optó por no agregar ningún comentario más al que ya había hecho su novio.

El viaje romántico a Uruguay también incluyó la presencia de la pareja en una celebración organizada por Natalia Antolín, íntima amiga de la actriz, y su marido, Ever Miguez Schettini.

El festejo se realizó en Carmelo, al aire libre, y comenzó durante el día para extenderse hasta la noche. Los invitados también aprovecharon la estadía en Campo de Magnolias, la chacra de Antolín, para disfrutar de la pileta, los espacios verdes y los caballos. Incluso recorrieron el predio en un carrito de golf y compartieron momentos de mucha complicidad.