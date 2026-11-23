Alejandra Maglietti sorprendió al revelar una anécdota personal sumamente incómoda que vivió con la China Suárez hace algunos años, en tiempos en los que la actriz estaba todavía en pareja con Rusherking, según lo contó en el streaming Bondi Live.

"La única vez que me crucé en la vida a la China Suárez , cara a cara, la pasé como el culo porque me pareció muy soberbia, me pareció horrible su actitud", disparó Alejandra Maglietti contra la actriz en su programa junto a Nazarena y Barbie Vélez.

¿Qué onda? Por qué Alejandra Maglietti no se quiere casar con su pareja

Al detallar la secuencia, explicó que la intención del grupo era simplemente generar un momento de buena onda utilizando la carismática figura de Horacio Pagani como excusa para romper el hielo.

"Estábamos en un bar y ella estaba de novia todavía con Rusherking . Éramos como un grupete, yo estaba con Pagani, Edith (Hermida) y otros. Y se nos ocurrió en el momento una pelotudez: hacer que Pagani los salude", comenzó explicando.

A pesar del momento gracioso, Alejandra Maglietti aseguró de antemano que ya predecía un final incómodo: "Me quedé en el fondo para no formar parte del papelón, pero era como para remarla y reírnos un poco, caímos con la mejor".

De todos modos, el gesto amistoso terminó muy mal: "Le dijeron 'che, te quiere saludar Pagani'. Y te juro que nunca sentí una cosa igual, ni siquiera nos miró, como si no existiéramos. Fue una situación horrenda".

Alejandra Maglietti, sin vueltas.

Cómo siguió la relación de Alejandra Maglietti y la China Suárez

Para cerrar su anécdota, Alejandra Maglietti aclaró que, pese al mal momento y a la pésima impresión que se llevó aquella noche, no guarda rencores personales. "Después, obviamente que cuando tiene razón la defiendo igual, no pasa nada", contó al aire.

De todos modos, Alejandra Maglietti confesó ante los oyentes la "horrible" reacción de la actriz, a quien tildó sin filtro como una “soberbia” y abriendo una nueva polémica.