Lautaro Ortiz, un joven de 25 años que vivía en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría , fue hallado muerto luego de varios días de búsqueda. Su familia confirmó el fallecimiento. Había sido visto por última vez el martes 17 de noviembre, cuando salió de San Telmo.

La búsqueda de Lautaro Ortiz terminó con un desenlace trágico. El joven, oriundo de Luis Guillón, murió y su familia confirmó que se trató de un suicidio, según informó El Diario Sur.

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El último contacto con Lautaro había sido el martes 17 de noviembre. Ese día salió de la casa de su madre, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, para dirigirse a la vivienda de su padre, en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría.

Sin embargo, nunca llegó a destino y sus familiares comenzaron a buscarlo ante la falta de noticias sobre su paradero.

Durante los días posteriores, sus allegados difundieron fotografías y datos personales en las redes sociales para pedir colaboración a la comunidad y obtener información que permitiera encontrarlo.

La denuncia por su desaparición había sido presentada en la Ciudad de Buenos Aires. Además, se había compartido un posible recorrido que podía haber realizado entre San Telmo y la Zona Sur.

Finalmente, la familia confirmó el fallecimiento del joven de 25 años, poniendo fin a varios días de incertidumbre.

FUENTE: Diario Sur