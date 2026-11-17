Una pareja de Llavallol tuvo una trágica muerte al chocar violentamente con su auto a gran velocidad en la localidad de Luis Guillón , partido de Esteban Echeverría . Perdieron la vida en el acto tras el choque .

El terrible accidente ocurrió el domingo a la madrugada. Las víctimas circulaban en un Volkswagen Vento color negro sobre Boulevard Buenos Aires . Al cruzar la calle Jujuy , colisionó con un Fiat rojo e impactó de lleno contra una columna que sostenía un cartel de una estación de servicio.

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La altísima velocidad a la que iba el Vento hizo que el impacto fuera mortal. El joven que manejaba y su novia sufrieron fuertes golpes que provocaron la muerte de ambos en forma prácticamente instantánea .

A pesar de la intervención de personal de salud y efectivos policiales, no hubo nada que hacer para salvar la vida de ambos jóvenes. El auto en el que viajaban quedó destruido , mientras que el otro vehículo sufrió daños menores en la parte delantera, ya que el Vento no llegó a impactarlo de lleno por pocos centímetros.

Los fallecidos eran de Llavallol

El violento impacto provocó la muerte de la pareja de Llavallol.

Con el correr de las horas, se confirmó oficialmente la identidad de los jóvenes fallecidos. Se trataba de Rodrigo Silvero, de 34 años, y Araceli Valdez, de 25. Estaban en pareja y eran oriundos de Llavallol, partido de Lomas de Zamora.

Según trascendió, Rodrigo trabajaba como mecánico, mientras que Araceli atendía su propio almacén. Ambos eran muy queridos. El fallecimiento generó una fuerte conmoción entre familiares y amigos.

Las cámaras de seguridad que captaron el accidente mostraron que el auto en el que viajaba la pareja circulaba a altísima velocidad, aunque no se sabe si hubo una falla mecánica o si fue una imprudencia al volante.

Lo cierto es que en la filmación del choque se observaba que los jóvenes intentaron esquivar al Fiat que se les cruzó en forma repentina, pero la velocidad a la que iban hizo que el conductor perdiera maniobrabilidad y se estrellara contra una columna en una estación de servicio.