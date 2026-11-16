Así cayó uno de los sicarios de la banda narco de Llavallol.

La banda de sicarios del “Peruano Marvin” , el poderoso narco que operaba en Llavallol y localidades aledañas, tuvo la caída de otro integrante más. La Policía Bonaerense detuvo a “Maluma” , uno de los socios del principal imputado que todavía permanece prófugo.

El detenido es Elías Yael Bret, de 27 años , quien llevaba más de un año huyendo de la Justicia. Está acusado de formar parte de la banda de Kevin Henderson Valderrama Acosta, oriundo de Perú y apodado “Marvin”. Además de ser uno de los sicarios de la banda, tiene otra causa paralela por venta de drogas.

El caso. Detuvieron a "Pompón", un peligroso sicario narco que operaba en Llavallol

Un detenido. Desbarataron un búnker narco que operaba cerca de un jardín de infantes

Los investigadores tenían el dato de que “Maluma” alquilaba una casa en el fondo de una casa precaria en Monte Grande , partido de Esteban Echeverría . Los vecinos no tardaron en identifcarlo y lo denunciaron ante la Policía.

En las últimas horas, el sujeto de 27 años fue arrestado por efectivos del Departamento Homicidios de la Policía Bonaerense. Lo atraparon en el cruce de las calles Origone y Hoerth , en Monte Grande.

El joven quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Leonardo Kaszewski.

La caída de otro integrante de la banda narco de "Marvin"

El momento de la detención.

“Maluma” era uno de los sospechosos por el crimen de Jorge Adrián Olivera, de 35 años, ocurrido en la madrugada del 11 de febrero de 2024 en la calle Santiago Derqui al 100, casi esquina Retiro, en Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown. La víctima fue asesinada a balazos.

Dicho crimen fue uno de los tantos ajustes de cuentas atribuidos a la banda del “Peruano Marvin”, que solía operar en las localidades de Llavallol, Burzaco y Malvinas Argentinas.

Cabe recordar que días atrás fue detenido Dylan Benjamín Fernández, alias “Pompón”, también sospechado de ser uno de los sicarios del grupo delictivo. Por ahora, “Marvin” sigue prófugo y no hay datos certeros sobre su paradero.