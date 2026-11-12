jueves 12 de noviembre de 2026
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12 de noviembre de 2026
Juicio abreviado.

Llavallol: la acusan de manejar una banda narco y piden cuatro años de prisión

Es la pareja del "Peruano Marvin", poderoso narco que operaba en Llavallol y otras localidades de Zona Sur. Se define su situación judicial.

Priscila Verón, detenida por venta de drogas.

Priscila Verón, detenida por venta de drogas.

La imputada es Priscila Verón, de 28 años, quien está imputada por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. La investigación la señalaba como encargada de manejar la logística de la banda narco encabezada por Kevin Henderson Valderrama Acosta, conocido como “Peruano Marvin”.

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Verón aceptó someterse a un juicio abreviado y podría ser condenada con esa modalidad. La fiscal Viviana Giorgi pidió que sea sentenciada a cuatro años de prisión por el mencionado delito.

La decisión final quedará en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora. En los próximos días confirmará si acepta el planteo de la fiscalía, al cual adhirió también la defensa de Verón.

Así cayó Priscila Verón por venta de drogas

El allanamiento en el que cayó la joven narco que operaba en Llavallol.

El allanamiento en el que cayó la joven narco que operaba en Llavallol.

Priscila Verón fue detenida en mayo de este año, tras una serie de allanamientos en las localidades de Malvinas Argentinas y Burzaco, partido de Almirante Brown. La arrestaron junto a una presunta cómplice, de 37 años.

La investigación apuntaba a una banda narco que vendía drogas mediante la modalidad “pasamano”, utilizando “satélites” que alertaban sobre la presencia policial en la zona. También tenían una fuerte custodia de personas armadas.

Según se pudo establecer, la joven era la pareja del “Peruano Marvin” y era investigada como posible sucesora, después de la huida del famoso narco que operaba en Llavallol y otras zonas del Conurbano bonaerense, y que también estaba acusado por varios crímenes con modalidad de sicariato.

Al momento de la detención, a Priscila le incautaron más de medio kilo de marihuana y casi 200 gramos de cocaína compacta y en polvo, más otros 145 envoltorios listos para la venta, entre otros elementos que la incriminaban.

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