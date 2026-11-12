Una buena para Lanús: el partido con River se jugará el domingo 22

River y Lanús jugarán finalmente el domingo 22 en el Monumental y Alla Wlk llegaría bien en el Granate.

Luego de un tironeo de varios días, se confirmó que el partido entre River y Lanús en el Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura se jugará el domingo 22 de noviembre a las 19, como estaba pactado desde el principio y como quería el Granate.

La polémica había surgido ante un pedido de River de adelantarlo al viernes 20. Sucede que Boca jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 y en Núñez no veían con buenos ojos la posibilidad de salir a la cancha con el Xeneize celebrando otro título. Finalmente el pedido no prosperó y se jugará el domingo 22.

A Lanús no le convenía el cambio al viernes, ya que Allan Wlk está convocado por Gustavo Alfaro para la Selección de Paraguay, que disputará su segundo amistoso de la fecha FIFA el martes 17 contra Japón en Singapur, por lo que el viaje largo a la vuelta le hubiese dificultado estar en las mejores condiciones para jugar el viernes 20.

El calendario completo de los octavos de final del Torneo Clausura - Viernes 20 de noviembre

20: Vélez vs. Belgrano (TNT Sports). - Sábado 21 de noviembre 15: Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium).

17: Argentinos Juniors vs. Independiente (TNT Sports). - Domingo 22 de noviembre 16: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium).

19: River vs. Lanús (TNT Sports).

22: Instituto vs. Huracán (ESPN Premium). - Lunes 23 de noviembre 17: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Newell's (TNT Sports). - Miércoles 25 de noviembre 21: Boca vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (ESPN Premium).

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