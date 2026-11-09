lunes 09 de noviembre de 2026
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9 de noviembre de 2026
Ilusión.

La advertencia de Nahuel Losada a River para los playoffs: "Vamos a dar que hablar en el Monumental"

Nahuel Losada asumió el desafío de cruzarse con River en los playoffs y plantó bandera: "Estamos muy confiados". Se viene un choque decisivo en el Monumental.

Nahuel Losada ilusionado con dar el golpe ante River en el Monumental.

Nahuel Losada ilusionado con dar el golpe ante River en el Monumental.

El empate 1 a 1 ante Central Córdoba marcó el cierre de la fase regular para Lanús. El resultado decretó que el Granate finalizara quinto en la Zona A y deba cruzarse frente a River en Núñez. En ese contexto, el arquero Nahuel Losada recogió el guante y le mandó un mensaje directo al Millonario.

"Nos vamos a ir con todas las expectativas al Monumental y vamos a dar que hablar seguramente", disparó el arquero Granate en la antesala de los octavos de final. El ex-Belgrano demostró que el plantel no se achica ante el escenario que se le presenta.

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Al analizar el rendimiento del equipo antes de poner la mente en Núñez, Nahuel Losada valoró las formas, aunque lamentó la falta de puntería en Santiago del Estero: "Hicimos buen fútbol pero la pelota no quiso entrar". Lanús reaccionó a tiempo tras el infortunio del gol en contra de Tomás Guidara y lo empató por intermedio de Eduardo Salvio, pero el triunfo que les hubiera permitido evitar la localía de River no llegó.

A pesar de tener que definir la clasificación en condición de visitante frente a uno de los candidatos del Torneo Clausura, la confianza en la fortaleza de la institución del sur bonaerense se mantiene intacta para los playoffs. El arquero concluyó con una declaración de principios que marca la postura con la que el Granate saldrá a jugar en el Monumental: "Estamos en una etapa de definición, queremos pelear todo. ¿Estamos preparados? Sí. ¿Estamos confiados? Sí, estamos confiados".

Así quedaron los octavos de final del Torneo Clausura

Con el empate definitivo de Lanús, se completaron los casilleros de los 16 clasificados. Los cruces se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase regular, y en caso de empate tras los 90 minutos, se jugará un alargue antes de recurrir a la tanda de penales.

En la parte izquierda del cuadro los choques serán:

Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)

River (4° B) vs. Lanús (5° A)

Argentinos(2° B) vs. Independiente(7° A)

Vélez (3° A) vs. Belgrano(6° B)

En la parte derecha los cruces serán:

Rosario Central(1°B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° A)

Defensa y Justicia (4°A) vs. Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) vs. Independiente Rivadavia(7°B)

Gimnasia y Esgrima La Plata (3° B) vs. Newell's (6°A)

Todos los partidos se disputarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

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