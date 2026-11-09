Carlos Izquierdoz ya palpita el River - Lanús de Playoffs: "Es lindo ir a jugar al Monumental"

Carlos Izquierdoz empezó a palpitar el partido entre Lanús y River por los playoffs.

Lanús no pudo ganarle a Central Córdoba en Santiago del Estero y no pudo evitar el cruce con River en el Monumental por los playoffs del Torneo Clausura. Ahora, quien ya se mentaliza en lo que viene es el capitán, Carlos Izquierdoz, que sabe muy bien lo que significa este partido.

"Es lindo ir a jugar al Monumentla. Va a estar repleto. Qué desafío más lindo que ir a su cancha y ganar", comentó el defensor central de 38 años minutos después del empate 1-1 con Central Córdoba.

Sobre la visita a la cancha de River, es inevitable recordar las batallas que el Cali disputó contra el Millonario vistiendo la camiseta de Boca. Sin embargo, aclaró: "Lo que viví en el pasado ya está. Ahora con Lanús tuvimos grandes partidos en esa cancha. Logramos resultados históricos. Y esperamos volver a hacerlo bien para seguir avanzando".

"A nosotros no nos sirvé el empate. Queríamos ganar para jugar en nuestra cancha y con nuestra gente. Después de perder con Boca, sentíamos que era el camino. Tenemos una buena seguidilla. Venimos jugando un partido por semana y no tenemos excusas para no llegar bien a este partido", concluyó Carlos Izquierdoz.

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