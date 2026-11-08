Fernando Brandán palpitó el Reducido con Temperley: "Hay que mantener el foco y la seriedad"

En la antesala de un partido definitorio para las aspiraciones de ascenso de Temperley, Fernando Brandán dialogó en exclusiva con el programa Locos x Temperley para compartir sus sensaciones de cara al choque ante Ciudad Bolívar por el Reducido de la Primera Nacional. El mediocampista, uno de los futbolistas más experimentados y queridos por el público celeste, remarcó la madurez con la que el plantel está viviendo esta semana previa.

Durante la entrevista, Fernando Brandán hizo hincapié en la preparación del grupo tras cerrar la fase regular con un empate en Santiago del Estero. "Nos estamos preparando y viviendo estos días con total seriedad y responsabilidad", sostuvo el volante, destacando que en este tipo de llaves eliminatorias los detalles liguen el destino del campeonato.

Todo listo. Temperley ya conoce día y horario para recibir a Ciudad de Bolívar por el Reducido

El "Enano" también ponderó el análisis que el cuerpo técnico comandado por Nicolás Domingo viene realizando sobre el conjunto de Bolívar. Lejos de relajarse por contar con la ventaja deportiva en el Alfredo Beranger, el futbolista transmitió un mensaje de calma y concentración: "Es momento de estar firmes y plasmar en la cancha todo el desgaste y el trabajo que venimos haciendo en el año".

Con el apoyo de la gente en Turdera, Temperley buscará sellar su pasaje a los cuartos de final, apoyado en el liderazgo de jugadores como Fernando Brandán , quienes entienden a la perfección la exigencia histórica que demanda vestir la camiseta del Gasolero.

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Una buena noticia para Temperley

Con miras al encuentro ante Ciudad Bolívar, el entrenador Nicolás Domingo recibió una buena noticia. Al delantero Marcos Echeverría le redujeron la sanción de tres partidos por su expulsión ante Chacarita y quedó habilitado para jugar el sábado que viene.

La noticia fue confirmada por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que en su último boletín informó que "se da por cumplida" la suspensión del delantero de Temperley, con lo que Nicolás Domingo recupera a un futbolista para el trascedental compromiso en el estadio Alfredo Beranger.

Cabe señalar que Temperley jugará ante Ciudad Bolívar el sábado 14 de noviembre desde las 16 en el Alfredo Beranger. En caso de un empate, el Gasolero avanzará a cuartos de final por contar con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular del campeonato.