domingo 08 de noviembre de 2026
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8 de noviembre de 2026
En Santiago del Estero.

Lanús visita a Central Córdoba con la misión de ganar para evitar a River

Con un objetivo concreto, Lanús se medirá con el Ferrovario por la última fecha del Torneo Clausura y buscará terminar en el tercer puesto de la Zona A.

Lanús va por un triunfo vital en Santiago del Estero.

Lanús va por un triunfo vital en Santiago del Estero.

Lanús visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero, por la última fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de obtener un triunfo para evitar a River Plate en el cruce de octavos de final de los playoffs. El partido arrancará a las 19:30, contará con el arbitraje de Álvaro Carrera y será transmitido por TNT Sports.

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Para eso, el Granate deberá ganar sí o sí. Hoy, con 25 puntos, se encuentra a tres unidades del Halcón y el Fortín, pero con la posibilidad de superar a ambos por diferencia de gol: si gana por un tanto, escalará al cuarto lugar; y si lo hace por dos o más, terminará la fase regular en la tercera colocación de la Zona A, solo por debajo de Instituto y Boca. En caso de empate o derrota, culminará quinto y tendrá que visitar a River (4.º en el otro grupo) en Núñez.

Con este panorama, el objetivo que Lanús buscará en el estadio Madre de Ciudades será claro: ganar. Sin embargo, se presentará con algunas bajas importantes: Matías Sepúlveda, José María Canale, Agustín Medina y Agustín Cardozo.

El mediocampista chileno padece una lesión muscular en el sóleo izquierdo; el defensor de la selección paraguaya, una distensión de ligamento colateral medial de la rodilla izquierda; y el ex-Tigre, un traumatismo directo en el peroné derecho. En tanto, Medina no terminó de recuperarse de la molestia que le impidió estar en el último compromiso.

La contrapartida de esto es el regreso del capitán Carlos Izquierdoz, quien purgó la fecha de sanción por acumulación de amarillas y volverá a ser de la partida. También podrían ingresar Ramiro Carrera y Marcelino Moreno, aunque Raúl Loaiza corre con posibilidades.

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El conjunto santiagueño atraviesa un complicado momento. Ya sin chances de clasificar a los playoffs, tiene la obligación de sumar los tres puntos para engrosar su magro promedio y ganar tranquilidad de cara al inicio de la próxima temporada. Hoy arrancaría entre los tres peores junto a Banfield y Atlético Tucumán, pero un triunfo le permitiría superar a varios rivales y sacarle cinco puntos al Decano.

Esta semana, además, se quedó sin entrenador tras la salida de Sebastián Domínguez. Al frente del equipo quedó una dupla técnica, la cual tendrá la misión de cortar con una racha de 11 partidos sin ganar (7 derrotas y 4 empates) en el compromiso ante el Granate.

Las posibles formaciones de Central Córdoba y Lanús

Central Córdoba: Alan Aguerre; Facundo Roldán, Yuri Casermeiro, Nicolás Garrido y Darío Cáceres; Fernando Martínez, Matías Vera, Enzo Ramírez Suárez, Diego Barrera:Michael Santos y Leonardo Sequeira

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Ramiro Carrera; Gonzalo Lobos, Marcelino Moreno o Franco Watson, Eduardo Salvio; Allan Wlk.

Árbitro: Álvaro Carrera.

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