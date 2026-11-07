Camila Homs recordó su peor momento tras la separación de Rodrigo de Paul

Camila Homs recordó el momento de mayor exposición mediática de su vida que atravesó luego de su separación con Rodrigo de Paul y también habló sin vueltas sobre cómo atravesó el escándalo con el futbolista del Inter Miami y Tini Stoessel.

En GrowingVoice Podcast, Camila Homs habló sobre la presión de los medios, las rede sociales y el impacto que tuvo aquella situación en su vida personal.

Sin vueltas. Qué dijo Cami Homs del casamiento de Rodrigo de Paul y Tini

“Hay muchísimos programas que les gusta hablar de la vida de los demás y es algo que a mí nunca me va a gustar”, dijo la influencer sobre determinados programas.

Y reconoció: “Yo siempre trato de ser muy transparente con las cosas que digo y cómo soy. Más de una vez quizá mandar a la mierda a más de uno”.

De todos modos, reconoció que al comienzo la exposición le resultaba muy difícil de manejar, especialmente por el momento personal que estaba atravesando.

“Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Aparte yo estaba pasando un momento muy vulnerable y estaba súper sensible y fue ahí cuando más se aprovecharon", dijo Camila Homs sobre aquellos días.

“La gente piensa que sufrí mucho más de lo que realmente sufrí, y la verdad es que yo me levantaba todos los días y cuando veía a mis hijos pensaba que nada más malo me podía pasar", agregó en la charla.

Camila Homs y José Sosa.

Camila Homs y su nueva vida con José Sosa

Por último, Camila Homs se refirió a cómo logró reconstruir su vida con José Sosa, actual futbolista de Estudiantes de La Plata, y admitió que no se lo esperaba.

“Jamás me imaginé que iba a poder volver a rehacer mi vida y formar una familia”, confesó la influencer sobre esta nueva etapa amorosa de su vida.