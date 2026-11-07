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7 de noviembre de 2026
Homenaje.

Jóvenes de Lomas mantienen viva la memoria de un héroe de Malvinas

Los estudiantes de la Secundaria Nº48 señalizaron la casa donde vivió Manuel Zelarayán, soldado caído en la guerra. En la jornada participó su familia.

Emotivo homenaje para un hèroe de Malvinas de Lomas.

Emotivo homenaje para un hèroe de Malvinas de Lomas.

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Los jóvenes de Lomas de Zamora mantienen viva la memoria de nuestros héroes de Malvinas. En la localidad de Lamadrid, los estudiantes de la Secundaria Nº48 homenajearon a Manuel Zelarayán, soldado caído en la guerra.

En el marco del programa Jóvenes y Memoria, los alumnos y docentes de la escuela señalizaron la casa donde vivió Manuel Zelarayán en Lamadrid mediante la colocación de un cartel con su nombre. El emotivo encuentro contó con la presencia de la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas, integrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio, del CGM Lamadrid y la familia de Manuel.

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La iniciativa fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Lomas a través de un proyecto presentado por el concejal Víctor Duarte. En la Secundaria Nº48, que lleva el nombre de Manuel Alberto Zelarayán, se colocó la placa que estaba en el Cementerio de Darwin tras la identificación de sus restos mediante ADN en 2017.

Zelaray&aacute;n naci&oacute; en Tucum&aacute;n y en 1967 se mud&oacute; con su familia a Lomas.

Zelarayán nació en Tucumán y en 1967 se mudó con su familia a Lomas.

Zelarayán nació en Monteros (Tucumán) el 2 de marzo de 1962 y en 1967 se mudó con su familia a Lomas. Trabajaba en una fábrica de planchas y fue a la Guerra de las Malvinas como miembro del Ejército Argentino sirviendo como Soldado Conscripto. Víctima del hambre, Manuel murió el 8 de junio en Wireless Ridge mientras iba en búsqueda de comida junto a sus compañeros Pedro Vojkovic, Carlos Hornos y Alejandro Vargas. Los cuatro fueron en bote hacia el Río Murrell y al llegar a la orilla pisaron una mina que había colocada por el propio Ejército Argentino.

Su cuerpo fue uno de los 112 enterrados en el Cementerio de Darwin de forma anónima bajo una lápida en la que se leía la frase "Soldado conocido sólo por Dios". En 2017 lo identificaron mediante pruebas de ADN realizadas en 2017 gracias a la Fundación No me olvides.

Otra señalización para un héroe de Lomas caído en Malvinas

La casa donde nació y vivió Víctor Rodríguez, héroe de Lomas caído en Malvinas, fue señalizada el año pasado a través de un encuentro con la presencia de su familia, autoridades locales e instituciones.

En Budge colocaron un placa con su nombre a través de un acto que se dio en el marco de la Ordenanza 18.239 presentada por la concejala Mabel Godoy. Hijo de una familia trabajadora, Víctor era catequista en una iglesia de Budge y había dejado sus estudios para colaborar con la economía del hogar. A Malvinas viajó como integrante del Regimiento N°7 de La Plata y murió durante la feroz batalla de Monte Longdon. Su cuerpo fue enterrado sin nombre en el Cementerio de Darwin bajo una placa que decía "Soldado argentino solo conocido por Dios".

Su hermana Nora, que tenía 4 años cuando Víctor fue a Malvinas, se hizo el estudio de ADN que permitió la identificación del cuerpo en 2017 gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y la Cruz Roja en el marco del Plan de Proyecto Humanitario.

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