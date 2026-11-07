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Convocan a los vecinos de Lomas de Zamora a saludar al papa León XIV: los puntos de encuentro

El itinerario del Papa León XIV incluye su paso por Lomas de Zamora este lunes, con puntos de encuentro definidos para que la comunidad pueda saludarlo.

Puntos de encuentro para que los vecinos puedan saludar al papa León XIV.&nbsp;

Puntos de encuentro para que los vecinos puedan saludar al papa León XIV. 

El Municipio de Lomas de Zamora convocó a los vecinos y vecinas, a través de sus redes sociales oficiales, a participar del recibimiento del papa León XIV, quien pasará por el distrito durante su camino hacia el Cottolengo Don Orione.

La convocatoria es para este lunes 9 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana, en distintos puntos del recorrido, donde los vecinos podrán acercarse para saludar al Santo Padre.

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Los lugares de encuentro establecidos son: Recondo y Camino Negro, Itatí y Camino Negro, Larroque y Camino Negro, Colombres y Camino Negro, Juan XXIII y Madrid, Juan XXIII y Camino de Cintura, Antártida Argentina y Camino de Cintura. Desde el gobierno local invitaron a la comunidad a participar con su mate y la bandera argentina para acompañar el paso del Papa por Lomas de Zamora.

El recorrido del Papa León XIV por Lomas de Zamora

En su camino hacia el Cottolengo Don Orione, el papa León XIV pasará por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Según el itinerario previsto, partirá aproximadamente a las 8 desde la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires, y continuará por la avenida 9 de Julio, las autopistas 25 de Mayo y Dellepiane, la avenida General Paz y el Puente La Noria.

Luego ingresará a Lomas de Zamora por Camino Negro, avanzará por Juan XXIII, pasará por la Universidad y seguirá hasta el Cruce de Lomas, en la intersección con Camino de Cintura. Desde allí continuará hacia el barrio Don Orione, en Claypole.

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