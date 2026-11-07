Las CTA alertaron al papa León XIV sobre la precarización laboral y el endeudamiento en Argentina

Las dos CTA responsabilizaron al gobierno de Javier Milei por el avance de la precarización﻿.

Ante la próxima llegada del papa León XIV a la Argentina , las dos CTA le enviaron una carta pública en la que expresaron su preocupación por la situación de los trabajadores. Las centrales sindicales responsabilizaron al Gobierno de Javier Milei por el avance de la precarización , la pérdida salarial y el endeudamiento familiar.

Las organizaciones que conducen Hugo Yasky y Hugo Godoy también cuestionaron la respuesta del Ejecutivo frente a los reclamos sociales y denunciaron hechos de represión contra distintos sectores.

El documento fue firmado por la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, que aprovecharon el mensaje para darle la bienvenida al Sumo Pontífice, cuya llegada al país está prevista para este domingo.

Entre los datos expuestos, las centrales señalaron que casi la mitad de las personas ocupadas trabaja en condiciones de informalidad. Además, advirtieron que el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió un 40% de su poder adquisitivo real durante los últimos tres años y actualmente alcanza para cubrir apenas la mitad de una canasta básica.

La situación, según describieron, también afecta a los trabajadores de la economía popular, cuyos ingresos habrían perdido un 75% de su valor. Los gremios sostuvieron que este año el Gobierno eliminó definitivamente ese ingreso, una medida que impactaría sobre más de 900.000 personas.

Endeudamiento y pobreza

Otro de los puntos de preocupación es el deterioro de la economía de los hogares. Las CTA aseguraron que numerosas familias debieron recurrir al endeudamiento y señalaron la expansión de las apuestas, tanto legales como ilegales, entre los sectores de menores recursos.

En materia social, el documento advierte que el desempleo juvenil supera el 16%, mientras que la pobreza alcanza al 45% de los niños y niñas menores de 14 años.

Los dirigentes sindicales también cuestionaron el trato del Gobierno hacia jubilados, personas con discapacidad y comunidades originarias. En ese sentido, denunciaron que las manifestaciones de estos sectores fueron respondidas con represión, mediante el uso de balas de goma y gases lacrimógenos.

Entre los episodios mencionados incluyeron las heridas sufridas por el fotógrafo y trabajador de prensa Pablo Grillo durante una protesta.

Críticas al discurso oficial

La carta también apunta contra las expresiones públicas del presidente Javier Milei. Las centrales consideraron que sus insultos, amenazas y discursos de odio contribuyen a profundizar la violencia social, tanto en las redes como en la vida cotidiana.

En el cierre, las CTA destacaron el papel que puede tener el mensaje pastoral de León XIV frente al escenario actual. Le plantearon la necesidad de promover un modelo económico y social que priorice la dignidad humana, la inclusión, la solidaridad y la paz.