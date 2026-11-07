sábado 07 de noviembre de 2026
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7 de noviembre de 2026
Se pudrió todo.

Nico Occhiato le respondió Flor Vigna tras ser acusado de "mantenido"

Flor Vigna dijo en una entrevista con Martín Cirio que mantuvo a un ex y los rumores señalaron a Nico Occhiato, que fue novio de la bailarina.

Nico Occhiato le respondió Flor Vigna.&nbsp;

Nico Occhiato le respondió Flor Vigna. 

Flor Vigna habló sin rodeos sobre un exnovio al que mantuvo económicamente en una picante entrevista que mantuvo con Martín Cirio, donde hablaron de todo. A pesar de que no dio nombres, de manera indirecta quedó envuelto el nombre de Nico Occhiato

En la entrevista, Flor Vigna reconoció que llegó a hacerse cargo económicamente de una de sus parejas sin dar un nombre. "Cuando he mantenido a un novio pensé en ese momento ‘es obvio que cuando él triunfe él se va a acordar de mí’. Pero no, chicas. He mantenido, mucho", lanzó picante las sospechas cayeron su Nico Occhiato, uno de sus ex.

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“¿Ella dijo eso de mí con nombre y apellido? Bueno, eso no pasó conmigo”, aclaró de entrada el conductor de Luzu TV. Y evitó entrar en polémicas al no observar qué fue exactamente lo que dijo su ex.

“No voy a opinar del tema porque no lo vi y no me puedo guiar por lo que me están diciendo ustedes, prefiero no opinar”, insistió Nico Occhiato ante un cronista de SQP.

Flor Vigna y Nico Occhiato, en otros tiempos.

Flor Vigna y Nico Occhiato, en otros tiempos.

Nico Occhiato fue consultado si alguna vez pensó en ella para incluirla en algún proyecto laboral y admitió sin vueltas: “No, no. Ella ha venido a Luzu de invitada, ha hecho prensa de sus cosas, nos hemos cruzado y está todo más que bien”.

Ante la pregunta por el perfil más mediático que tiene en la actualidad su exnovia, de quien se separó en 2021, fue contundente. “No sé, no sé qué responder”, concluyó Nico Occhiato sobre el tema.

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