Flor Jazmín Peña mostró cómo enfrentó a un hombre que le tocó la cola

Flor Jazmín Peña contó que vivió un mal momento en medio de sus vacaciones junto a Nico Occhiato en Italia. Todo ocurrió cuando un hombre le tocó la cola reiteradas veces a la bailarina y ella respondió ante esta condenable actitud.

“Subimos al vaporetto y una tiene mucho tren y bondi encima. (...) Yo me subí y el lomo de mi mano no rozó la nalga de nadie y no la volvió a rozar por segunda vez”, dijo Flor Jazmín Peña y recreaba la situación con su novio en Luzu TV.

Y entonces la bailarina continuó con su relato: “Pero como se hacen tan los giles no te la oportunidad de encararlo porque quedás como una complicada vos. Entonces dije ‘me distancio’”.

[STREAM] "Si yo se la devuelvo acá en Argentina, mirá si no lo voy a hacer en Venecia": "Flor" Jazmín reveló que, en sus vacaciones con "Nico" Occhiato, "un viejo" le tocó la cola más de una vez y ella le pegó "un codazo en la panza, mal". @cmdeluzu https://t.co/IowpUFq86O pic.twitter.com/jeGXee0AIS

Indignada, Flor Jazmín Peña remarcó que el vaporetto, una suerte de catamarán, no estaba tan lleno, lo que les dio la posibilidad de alejarse. Sin embargo, ellos tenían que viajar solo una parada, por lo que al momento de bajar se lo volvieron a cruzar.

Flor Jazmin Peña y Nico Occhiatto.

“El chabón tendría sus 57, era grande y alto. Y yo estaba recaliente, pero porque, repito, a una le pasa tantas veces que llega un punto donde si yo fronteo o se la devuelvo acá en Argentina, mirá si no lo voy a hacer en Venecia”, lanzó Flor Jazmín Peña.

“Me estoy por bajar y lo veo calcular para volver a hacerlo. Le metí un codazo... Él me quiere tocar a mí. Bueno, buenísimo. Yo lo toco a él pero con menos delicadeza”, sentenció sin vueltas sobre lo ocurrido en Italia.