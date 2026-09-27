domingo 27 de septiembre de 2026
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27 de septiembre de 2026
Firme.

Flor Jazmín Peña mostró cómo enfrentó a un hombre que le tocó la cola

Flor Jazmín Peña contó una mala experiencia que vivió con un hombre en Italia mientras compartía un viaje con Nico Occhiato.

Flor Jazmín Peña contó todo.&nbsp;

Flor Jazmín Peña contó todo. 

“Subimos al vaporetto y una tiene mucho tren y bondi encima. (...) Yo me subí y el lomo de mi mano no rozó la nalga de nadie y no la volvió a rozar por segunda vez”, dijo Flor Jazmín Peña y recreaba la situación con su novio en Luzu TV.

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Y entonces la bailarina continuó con su relato: “Pero como se hacen tan los giles no te la oportunidad de encararlo porque quedás como una complicada vos. Entonces dije ‘me distancio’”.

La bronca de Flor Jazmín Peña

Indignada, Flor Jazmín Peña remarcó que el vaporetto, una suerte de catamarán, no estaba tan lleno, lo que les dio la posibilidad de alejarse. Sin embargo, ellos tenían que viajar solo una parada, por lo que al momento de bajar se lo volvieron a cruzar.

Flor Jazmin Peña y Nico Occhiatto.

Flor Jazmin Peña y Nico Occhiatto.

“El chabón tendría sus 57, era grande y alto. Y yo estaba recaliente, pero porque, repito, a una le pasa tantas veces que llega un punto donde si yo fronteo o se la devuelvo acá en Argentina, mirá si no lo voy a hacer en Venecia”, lanzó Flor Jazmín Peña.

“Me estoy por bajar y lo veo calcular para volver a hacerlo. Le metí un codazo... Él me quiere tocar a mí. Bueno, buenísimo. Yo lo toco a él pero con menos delicadeza”, sentenció sin vueltas sobre lo ocurrido en Italia.

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