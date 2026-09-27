Los Andes va por el golpe y quiere iniciar su recuperación ante Deportivo Morón

Los Andes y Deportivo Morón, en una examen importante para ambos.

Después de la dura goleada sufrida ante Colón de Santa Fe de visitante, Los Andes tendrá otro desafío complicado. En el estadio Eduardo Gallardón, recibirá a Deportivo Morón, uno de los animadores de la Zona A, por la fecha 31 de la Primera Nacional, con la obligación de obtener una victoria para cortar la mala racha.

El Milrayitas acumula 10 partidos sin ganar y salió de la zona de Reducido. Por eso, desde las 15:30 y con el arbitraje de Juan Cruz Robledo, irá en busca de tres puntos necesarios en un encuentro que, además, tendrá el condimento especial de jugarse con ambas parcialidades, siendo uno de los tres partidos de esta jornada que contará con público visitante.

El desafío no será nada sencillo. Enfrente estará uno de los mejores equipos del campeonato, que marcha segundo y necesita ganar para no perderle pisada a Ferro, el actual líder del grupo. Es por este motivo que, para el equipo de César Monasterio, es un compromiso trascendental: una victoria lo volvería a meter en la pelea por un lugar en el Reducido y un traspié lo complicaría en la lucha por evitar el descenso.

Ante este panorama, el entrenador realizaría algunos retoques respecto al once que cayó de manera abultada ante el Sabalero. Uno de los cambios estaría en la defensa, ya que Julián Navas quedó afuera de la lista de concentrados y su lugar sería ocupado por Gabriel Carrasco o Aaron Sandoval. En tanto, en el mediocampo, Matías González se metería en el equipo titular en lugar de Sergio Ortiz, también lesionado.

Club Los Andes. Deportivo Morón, con el apoyo de sus hinchas en Lomas de Zamora El Gallito, que viene de caer ante Godoy Cruz en condición de local, buscará recuperarse en el Eduardo Gallardón en un partido en el que contará con el aliento de sus hinchas —se pusieron a la venta 3.000 localidades— y que será clave para su futuro, ya que una derrota podría dejarlo lejos de la pelea por el primer puesto. Para este compromiso, el entrenador Walter Otta no podrá contar con Emilio Lazza, quien fue expulsado en el cruce frente al Tomba, por lo que obligado realizará al menos una variante para visitar a Los Andes. Las posibles formaciones de Los Andes y Deportivo Morón Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal.

Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal. Deportivo Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Francisco Flores, Leonel Cardozo, Joaquín Livera; Gastón González, Mauro Burruchaga, Santiago Kubiszyn, Mariano Bíttolo; Franco Fagúndez y Mateo Levato. Datos útiles del partido Arbitro: Juan Cruz Robledo

Hora: 15.30.

TV: LPF Play

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