En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

Habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

AySA anunció un cronograma de trabajos de mantenimiento que podría generar cortes o baja presión de agua en distintas localidades. En Lomas de Zamora , las tareas se concentrarán el domingo 4 de octubre, de 7 a 22, con posibles afectaciones en barrios del distrito y zonas de Almirante Brown, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Las tareas forman parte del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento que lleva adelante AySA en el área de concesión. Según informó la empresa, los trabajos buscan mejorar la distribución de agua potable y generar un impacto favorable en el servicio.

A saber. AySA realizará trabajos y podría haber cortes de agua en Lomas

Los detalles. Las zonas de Lomas en las que habrá cortes de agua la próxima semana

El domingo 4 de octubre, entre las 7 y las 22, podría verse afectado el normal funcionamiento del servicio en algunas zonas de Banfield, Budge, Albertina, Llavallol, Temperley, Turdera, Fiorito, San José, Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas .

El cronograma también contempla sectores de localidades de los partidos de Esteban Echeverría, Ezeiza y Almirante Brown , entre ellas Guillón, 9 de Abril, Barrio Aeropuerto, Monte Grande, Tristán Suárez, Carlos Spegazzini, Almirante Brown, Burzaco, Adrogué, Calzada, Mármol y Ministro Rivadavia.

El cronograma completo de AySA

Antes de las tareas previstas para el domingo, AySA realizará otros trabajos en el sur del conurbano:

Martes 29, de 8 a 12: sectores de Monte Grande y Luis Guillón, en Esteban Echeverría.

sectores de Monte Grande y Luis Guillón, en Esteban Echeverría. Miércoles 30, de 8 a 16: zonas de Monte Grande, Luis Guillón y 9 de Abril, también en Esteban Echeverría.

zonas de Monte Grande, Luis Guillón y 9 de Abril, también en Esteban Echeverría. Jueves 1 de octubre, de 8 a 12: sectores de Tristán Suárez y Carlos Spegazzini, en Ezeiza.

Durante las intervenciones pueden registrarse inconvenientes en el suministro, de acuerdo con la zona y el horario de cada trabajo.

Ante consultas, AySA dispone de atención por WhatsApp al 11-5984-5794, Instagram @aysa.oficial y Facebook AySA.Argentina, de 6 a 24. También está disponible la línea 0800-321-2482 durante las 24 horas.