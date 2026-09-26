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26 de septiembre de 2026
A saber.

En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

AySA realizará trabajos de mantenimiento y mejora de redes que pueden afectar el servicio de agua en Lomas de Zamora y otros distritos.

Habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.&nbsp;

Habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana. 

AySA anunció un cronograma de trabajos de mantenimiento que podría generar cortes o baja presión de agua en distintas localidades. En Lomas de Zamora, las tareas se concentrarán el domingo 4 de octubre, de 7 a 22, con posibles afectaciones en barrios del distrito y zonas de Almirante Brown, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Las tareas forman parte del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento que lleva adelante AySA en el área de concesión. Según informó la empresa, los trabajos buscan mejorar la distribución de agua potable y generar un impacto favorable en el servicio.

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AySA realizará trabajos y podría haber cortes de agua en Lomas

El domingo 4 de octubre, entre las 7 y las 22, podría verse afectado el normal funcionamiento del servicio en algunas zonas de Banfield, Budge, Albertina, Llavallol, Temperley, Turdera, Fiorito, San José, Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas.

El cronograma también contempla sectores de localidades de los partidos de Esteban Echeverría, Ezeiza y Almirante Brown, entre ellas Guillón, 9 de Abril, Barrio Aeropuerto, Monte Grande, Tristán Suárez, Carlos Spegazzini, Almirante Brown, Burzaco, Adrogué, Calzada, Mármol y Ministro Rivadavia.

El cronograma completo de AySA

Antes de las tareas previstas para el domingo, AySA realizará otros trabajos en el sur del conurbano:

  • Martes 29, de 8 a 12: sectores de Monte Grande y Luis Guillón, en Esteban Echeverría.
  • Miércoles 30, de 8 a 16: zonas de Monte Grande, Luis Guillón y 9 de Abril, también en Esteban Echeverría.
  • Jueves 1 de octubre, de 8 a 12: sectores de Tristán Suárez y Carlos Spegazzini, en Ezeiza.

Durante las intervenciones pueden registrarse inconvenientes en el suministro, de acuerdo con la zona y el horario de cada trabajo.

Ante consultas, AySA dispone de atención por WhatsApp al 11-5984-5794, Instagram @aysa.oficial y Facebook AySA.Argentina, de 6 a 24. También está disponible la línea 0800-321-2482 durante las 24 horas.

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