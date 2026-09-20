En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua en el comienzo de la primavera

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó un nuevo cronograma de trabajos de mejora y mantenimiento que se desarrollará entre el lunes 21 y el domingo 27 de septiembre en distintos puntos del sur del Gran Buenos Aires. En Lomas de Zamora, habrá intervenciones en Banfield, Temperley, Lomas, Albertina, Budge, Llavallol y otras localidades.