En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua en el comienzo de la primavera

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó un nuevo cronograma de trabajos de mejora y mantenimiento que se desarrollará entre el lunes 21 y el domingo 27 de septiembre en distintos puntos del sur del Gran Buenos Aires. En Lomas de Zamora, habrá intervenciones en Banfield, Temperley, Lomas, Albertina, Budge, Llavallol y otras localidades.
Treas sobre las redes de agua potable. Las intervenciones podrían generar afectaciones en el normal funcionamiento del servicio, aunque la empresa señaló que los trabajos permitirán mejorar la distribución.
En Lomas de Zamora, el cronograma contempla trabajos en varias localidades y zonas del distrito. También habrá tareas en sectores de los partidos de Esteban Echeverría, Ezeiza y Almirante Brown.