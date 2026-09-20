domingo 20 de septiembre de 2026
Escribinos
20 de septiembre de 2026
Atención.

En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua en el comienzo de la primavera

AySA realizará tareas entre el lunes 21 y el domingo 27 de septiembre en Lomas de Zamora y otros partidos del sur bonaerense.

Habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora en la primera semana de primavera.&nbsp;

Habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora en la primera semana de primavera. 

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó un nuevo cronograma de trabajos de mejora y mantenimiento que se desarrollará entre el lunes 21 y el domingo 27 de septiembre en distintos puntos del sur del Gran Buenos Aires. En Lomas de Zamora, habrá intervenciones en Banfield, Temperley, Lomas, Albertina, Budge, Llavallol y otras localidades.

Treas sobre las redes de agua potable. Las intervenciones podrían generar afectaciones en el normal funcionamiento del servicio, aunque la empresa señaló que los trabajos permitirán mejorar la distribución.

Lee además
AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.
A saber.

AySA hará trabajos en Lomas y habrá posibles cortes de agua
Vecinos marcharon contra la privatización de AySA en Lomas de Zamora.
Reclamo.

Protesta en Lomas contra la privatización de AySA: "El agua no se vende"

Cronograma de AySA en Lomas de Zamora

  • Lunes 21, miércoles 23 y viernes 25, de 8 a 18: zona comprendida entre Uriarte, Manuel Castro, Monteagudo y Santa Fe, en Banfield.

  • Martes 22 y jueves 24, de 8 a 18: sector delimitado por Gallo, Levalle, Esmeralda y las vías del Ferrocarril Roca, con impacto en Banfield, Temperley y Lomas de Zamora.

  • Miércoles 23, de 8 a 16: área comprendida por avenida de la Noria/Camino de la Rivera, Elizalde, Ruta Provincial 4, Valette y Laguna de Rocha, con trabajos que alcanzarán sectores de Albertina, 9 de Abril, Monte Grande y Luis Guillón.

  • Viernes 25, de 8 a 18: zona delimitada por Aconcagua, Granaderos, Roma, Matheu, Arenales y Malabia, en Banfield y Lomas de Zamora.

  • Domingo 27, de 7 a 22: podrán registrarse afectaciones en sectores de Guillón, 9 de Abril, Barrio Aeropuerto, Banfield, Budge, Albertina, Llavallol, Temperley, Turdera, Fiorito, San José, Lomas de Zamora y Malvinas Argentinas.

Temas
Seguí leyendo

AySA hará trabajos en Lomas y habrá posibles cortes de agua

Protesta en Lomas contra la privatización de AySA: "El agua no se vende"

AySA realizará trabajos y podría haber cortes de agua en Lomas

Organizan en Lomas un encuentro de artes plásticas y literatura

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Más seguridad en Lomas para peatones y conductores.
Tránsito.

Suman nuevos semáforos en Lomas para mejorar la seguridad vial

Las más leídas

Te Puede Interesar

La emoción de Sergio  Lapegüe y Bochi, su mujer.
Puro amor.

Sergio Lapegüe se convirtió en abuelo y explotó de emoción en las redes